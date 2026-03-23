Los barrios nuevos de Córdoba toman forma a la espera de completar sus servicios

Son las siete de la tarde de un día entre semana y en Nuevo Zoco, el barrio de las escritoras de Córdoba, hay mucho movimiento. La parada de autobús del 7, la única línea que pasa por la calle Escritora Cecilia Bohl de Faber, está llena de gente. Se nota que es un barrio joven por la presencia de estudiantes y parejas jóvenes con niños. En el Bulevar Escritora María Teresa León, punto de encuentro de sus habitantes, los bares y el puesto de caracoles están a rebosar. «La verdad es que esto cada vez se parece más a un barrio en condiciones», explica un vecino de mediana edad, «cuando yo llegué aquí no teníamos casi nada, apenas había comercio y había que coger el coche para todo, ahora siguen faltando cosas como una sucursal de un banco, por ejemplo, pero ahora esto es otra cosa».

Nuevo Zoco, pendiente de más servicios

Quedan solo tres parcelas por llenar de contenido y aún hay edificios a medio terminar, donde se trabaja a destajo y que pronto traerán a Nuevo Zoco nuevos vecinos. La fisionomía del barrio está definida y aunque se trata de urbanizaciones que miran hacia las zonas comunes interiores, da la sensación de que hay cierto ambiente de comunidad. En los locales comerciales de los bloques, se pueden ver negocios de peluquería, fisioterapia, farmacia, medicina estética, bares, iglesia, clínica de salud, baterías para automóviles, lavandería, supermercado, guardería... La cercanía del Mercadona y el hospital Quirónsalud hace que muchos cordobeses transiten por las calles de Nuevo Zoco, al que apenas separa una avenida del Zoco primigenio, con quien comparte colegios, institutos y centros de salud.

Cafetería de nueva creación en el barrio Huerta de Santa Isabel. / Chencho Martínez

Huerta de Santa Isabel, en transformación

En Huerta de Santa Isabel, la estampa es muy diferente, ya que el desarrollo urbanístico aún está a medio camino. Hasta hace poco solo había un instituto y una iglesia en el barrio, ahora hay una guardería, un restaurante, dos cafeterías, un supermercado y una pequeña zona comercial, una peluquería y un puesto de caracoles de gran porte que concentra a un número importante de vecinos a la caída de la tarde cuando hace bueno. La proximidad del Hipercor y el Lidl no evitan la sensación de lejanía respecto a otras zonas de la ciudad y aunque la línea del 3 conecta el barrio por autobús, la mayoría de los vecinos se mueve en coche. «Los pisos son una maravilla, pero es verdad que a veces parece que no estás en Córdoba», confiesa una vecina recién llegada al barrio. Medio barrio está aún en construcción, hay muchas parcelas todavía vacías, destinadas a más viviendas y equipamientos y la arboleda, aunque está presente, se antoja insuficiente a primera vista en un entorno de grandes avenidas y una ciudad que alcanza los 45 grados en verano. Del mismo modo, llama la atención la falta de comercios y la escasez de locales vacíos donde instalarlos.

Vecinos jóvenes con niños en el barrio Nuevo Zoco de Córdoba. / AJ González

AVV Nuevo Poniente

Antonia Nieto es la presidenta de la AVV Nuevo Poniente y aunque coincide en que el barrio (Nuevo Zoco) ha tomado forma en los últimos años, asegura que «aún quedan retos importantes para que tengamos los equipamientos y servicio que necesitamos». Entre las prioridades, se encuentra la construcción de un centro cívico propio. «Ya hemos hecho la solicitud y estamos pendientes de trasladarla a Participación Ciudadana, así que de momento no hay noticias».

AVV Aqua Vetus

En la AVV Aqua Vetus, que engloba los barrios Camino de Turruñuelos y Huerta de Santa Isabel Este y Oeste, la prioridad es la construcción de una escuela infantil, un colegio de Primaria y un centro de salud, ya que según Ana Perula, secretaria de la junta directiva. El plan de barrio diseñado por la asociación, destaca los datos de saturación de los centros de Castilla del Pino y Azahara Occidente. «Ahora hay 7.000 viviendas a las que se sumarán pronto otras 4.000, unos 20.000 habitantes que están aumentando la presión sanitaria en esos dos centros de salud», apunta.

Mejoras de movilidad

La AVV Nuevo Poniente reclama varias mejoras de movilidad que considera fundamentales para el barrio, como «la ampliación de la línea de autobús 7 para que llegue a la zona de Open Arena» y la entrada de la línea 8 de Aucorsa a esa zona, que se encuentra más aislada. En la misma línea, piden al Ayuntamiento que construya «una pasarela peatonal desde el hospital Quirónsalud hasta la parcela de la futura residencia de mayores para no tener que dar la vuelta cuando quedamos acceder al parque», explica la presidenta . Para el Bulevar central, plantean mejoras en la señalización del tráfico rodado sobre zonas peatonales, la naturalización de las fuentes y mejora de las zonas verdes.

Vecinos del barrio Huerta de Santa Isabel. / Chencho Martínez

En Turruñuelos y Huerta de Santa Isabel, la construcción de pasarelas peatonales es clave para acabar con el aislamiento del barrio, algo que ha sido objeto de movilizaciones y que aparece en el número uno de sus demandas. Con una de ellas, la del Parque de Poniente-Figueroa en licitación, la asociación reclama ahora que se actúe para la construcción de una segunda que permita salvar con seguridad la Ronda Norte, que actúa como barrera entre el barrio de la ciudad. En materia de movilidad, también echan en falta la definición de un carril bici que pase, entre otras zonas, por el parque de Poniente-Figueroa.

También hay cuestiones adyacentes para la definición de ambas zonas. En Nuevo Zoco, se han producido algunos robos en la zona, ante lo cual plantean el refuerzo de la presencia policial mientras que, en el plano urbanístico, reivindican actuaciones puntuales como el asfaltado de la avenida del Aeropuerto con material fonoabsorbente, la instalación de un parque de esparcimiento canino en el Parque Escritora Elena Quiroga y un nuevo parque infantil en la plaza Miguel Ángel Blanco.

Por último, Antonia Nieto recuerda que la asociación participó en un Focus Group del Ayuntamiento para definir el plan de equipamientos deportivos, en el que se vio la conveniencia de instalar un parque deportivo para mayores, un parque de calistenia y una pista de running en Escritora Elena Quiroga, así como una zona multideportiva en el solar de Escritora Gómez de Avellaneda.

En Huerta de Santa Isabel, la convivencia de los vecinos está limitada por la falta de comercio y de espacios comunes públicos, para los que hay parcelas reservadas. Así, Aqua Vetus reclama la creación de un centro cívico donde desarrollar actividades culturales y sociales, «una plaza central donde se pueda reunir la gente del barrio cuando sale de las urbanizaciones», algo similar al bulevar que ya tiene Nuevo Zoco, así como bibliotecas y salas de estudio, parques infantiles «inclusivos y entoldados» e instalaciones deportivas.