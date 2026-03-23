El Ayuntamiento de Córdoba modifica el funcionamiento y la constitución de sus listas de reserva para agilizar los nombramientos interinos

El Ayuntamiento de Córdoba ha cambiado el funcionamiento y la constitución de las listas de reserva para nombramientos interinos y contratación temporal. La delegada de Contratación, Cintia Bustos, ha dado a conocer este lunes, tras la junta de gobierno local, el nuevo acuerdo por el que se regula la constitución y gestión de estas listas de reserva y que pone fin al anterior marco normativo, de marzo del 2016, que ha estado vigente estos años. El gobierno municipal trata de corregir las disfunciones que arrastraba el procedimiento de llamamiento anterior, así como los problemas de la constitución de las listas de reserva cuando estas se agotaban.

"Traduciéndolo al día a día era que continuamente nos encontrábamos con listas de reserva agotadas, además de un procedimiento excesivamente largo para lo que se pretende con estos llamamientos", ha explicado Bustos. El nuevo acuerdo pretende darle mayor eficacia y mayor agilidad a los llamamientos de interinos para sustituir las vacantes en el menor tiempo posible. Además, el Ayuntamiento debía adaptarse a la nueva normativa con la entrada en vigor de la Ley 5/2023 de Función Pública de la Junta de Andalucía, y a la nueva plataforma electrónica del Ayuntamiento de Córdoba. "Con este acuerdo lo que intentamos es llevar a cabo un modelo estructurado de listas de reserva, así como una correcta regulación de su constitución, gestión y funcionamiento", ha añadido la edil del PP.

Novedades

Entre las novedades más destacadas está la lista de reserva excepcional, así como un llamamiento también excepcional para la provisión urgente de interinos, en el caso de que las listas de reserva estén agotadas, una circunstancia con la que la Delegación de Personal y Recursos Humanos se encuentra con bastante normalidad. En esos casos, el Consistorio hará un llamamiento a aquellos aspirantes que a pesar de no haber pasado todo el proceso selectivo, sí superaron uno o más ejercicios. Con este perfil, el Ayuntamiento hará una ordenación en función del número de ejercicios aprobados de mayor a menor. En caso de que haya un empate de puntos, al igual que se hace en el resto de administraciones, el Ayuntamiento hará un llamamiento para desempatar por la letra inicial del primer apellido conforme al sorteo que se haya determinado a la hora de comenzar con el proceso selectivo.

Los delegados Cintia Bustos y Miguel Ruiz Madruga, en la rueda de prensa de este lunes. / CÓRDOBA

En cuanto al sistema de provisión de urgente de interinos se hará igual cuando la lista se encuentre agotada y haya un proceso selectivo en marcha. En ese caso, también se hará un llamamiento de aquellas personas que hayan pasado alguno de los exámenes dentro del proceso selectivo que se esté celebrando y se continuará con ese proceso selectivo.

Recorte en los tiempos del llamamiento

Dentro del nuevo acuerdo, también se modifican los tiempos de los llamamientos: se hará un primer llamamiento telefónico a primera hora de la mañana, aunque constará como informado en el momento que se lleva a cabo mediante correo electrónico. La persona tendrá un periodo de tiempo de 2 horas para contestar ese correo, bien aceptando la plaza o bien renunciando a la misma. En el caso de que no se haya llevado a cabo ningún tipo de comunicación con la persona, se intentará volver a contactar con ella a lo largo de la mañana. Así, el Ayuntamiento reducirá de 24 horas que era lo que se daba hasta ahora, a un plazo de 2 horas para que se pueda llevar a cabo la contestación, al igual que se hace en otras administraciones.

"Lo que se pretende con este proceso es agilizar lo máximo posible los procedimientos de llamamiento en este caso de carácter urgente. La administración crece y tenemos que adaptarnos para darle respuesta a esas necesidades de personal que se vaya produciendo", ha concluido diciendo Cintia Bustos.