El alcalde de Córdoba quiere devolver a la diócesis la iglesia de Campo Madre de Dios tras el incendio: “No tiene sentido que siga en manos del Ayuntamiento”

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha asegurado este lunes que el Ayuntamiento iniciará conversaciones con la diócesis para devolver la titularidad de la antigua iglesia de Campo Madre de Dios, al considerar que “no tiene mucho sentido” que el edificio siga en manos municipales si la institución pública “no le da ningún uso”.

Bellido se ha pronunciado a preguntas de los periodistas durante la presentación del octavo Congreso Internacional de Calidad y Sostenibilidad Turística. Sobre el incendio del pasado sábado, que causó un gran revuelo aunque no dejó heridos, el regidor ha indicado que aún se desconocen las causas, pero ha recalcado que el fuego no ha afectado a la estructura del templo, por lo que el inmueble “no corre ningún riesgo” en ese sentido.

Conversaciones con el Obispado

En cuanto al futuro del edificio, el alcalde ha señalado que, “sin prisas ni agobios”, quieren sentarse con el Obispado para revertir la cesión y que el inmueble “pueda volver a su propietario”. No obstante, el incendio, ha admitido, “nos hace reflexionar” sobre la necesidad de acelerar el proceso.

Iglesia Campo Madre de Dios. / Manuel Murillo

El regidor ha reconocido que el Ayuntamiento “no le da ningún uso” al inmueble y que, por tanto, mantenerlo en esas condiciones no se justifica, especialmente cuando la cesión se formalizó en su día para unos fines concretos “que no se están llevando a cabo”. Por ello, ha avanzado que se abrirá una vía de diálogo para devolverlo a la diócesis.

Historia

Cabe recordar que el uso municipal del edificio se remonta al 25 de abril de 1864, cuando Obispado y Consistorio alcanzaron un acuerdo para su cesión, siendo alcalde el conde de Torres Cabrera. Desde entonces y hasta finales del siglo pasado, el inmueble se utilizó como asilo.

Estado de la puerta tras el incendio. / A.J. González

La iglesia, de estilo barroco y datada en el siglo XVII, se encuentra en estado de ruina pese a estar catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC). En los últimos años se han realizado intervenciones, entre ellas una en 2015 para estabilizar su estructura —de ahí la presencia de andamios en el campanario— y otra en 2019 destinada a impermeabilizar la cubierta.