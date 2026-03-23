Absuelven a los tres acusados por el apuñalamiento en un botellón El Arenal al no quedar probada su participación

La Audiencia Provincial de Córdoba ha absuelto a los tres acusados por el apuñalamiento ocurrido en la madrugada del 31 de julio de 2021 en el recinto de El Arenal, al considerar que no ha quedado acreditada su participación en los hechos. El fallo los exculpa de los delitos de tentativa de asesinato, lesiones agravadas y riña tumultuaria.

La resolución judicial determina que la prueba practicada durante el juicio ha sido insuficiente para sostener una condena. En el caso de Y. C., el tribunal subraya la “orfandad probatoria absoluta”, ya que ni siquiera se ha podido demostrar su presencia en el lugar de los hechos.

Respecto a J. A., señalado inicialmente como autor del apuñalamiento, la sentencia destaca las contradicciones en las identificaciones realizadas a lo largo de la investigación, con cambios de versión que apuntaban a distintas personas. Ningún testigo lo reconoció en el juicio como agresor.

En cuanto a A. C., aunque fue identificado en un primer momento como posible autor de una agresión, el tribunal considera que dicho reconocimiento carece de fiabilidad suficiente, al estar condicionado por informaciones externas y no haber sido corroborado por otros testigos ni por la propia víctima.

Deficiencias en la investigación policial

Los hechos se produjeron durante una pelea multitudinaria iniciada tras una discusión en un botellón, en la que un joven resultó gravemente herido por dos puñaladas. La víctima de la puñalada tuvo que ser operada a vida o muerte, Sin embargo, el autor material de la agresión no ha podido ser identificado.

La sentencia también señala deficiencias en la investigación policial y en la instrucción del caso, lo que, unido a la falta de pruebas concluyentes, ha llevado a aplicar el principio de presunción de inocencia. Asimismo, se declaran de oficio las costas procesales y se levantan las medidas cautelares impuestas a los acusados.