Vecinos y ecologistas se citan con Urbanismo para abordar la regulación de placas solares en el casco histórico

El Consejo de Distrito Centro y colectivos ecologistas se reunirán el próximo viernes 27 de marzo con la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) para abordar la regulación de la instalación de placas solares en el casco histórico de Córdoba.

Los representantes vecinales recuerdan que el Ayuntamiento mantiene una prohibición que, a su juicio, «atenta contra nuestros derechos y nuestros bolsillos». Tras los intentos y anuncios previos, la GMU trabaja desde marzo del año paasado para permitir estas instalaciones, aunque temen que sea “muy restrictivo” y con una tramitación y aplicación inciertas en el tiempo.

Por ello, el encuentro del viernes servirá para conocer el contenido del texto, el procedimiento de aprobación y los posibles plazos de entrada en vigor, además de trasladar propuestas y dudas del movimiento vecinal y ecologista.

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Las organizaciones también recuerdan que la normativa estatal avanza en la línea de favorecer el autoconsumo y este tipo de instalaciones, con medidas como bonificaciones fiscales de hasta el 95% en determinados supuestos.