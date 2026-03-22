La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La sexta derrota del Córdoba CF frente al Burgos, el mercadillo especial en El Arenal y el pregón de la Semana Santa a cargo de Eloy Moreno centran los titulares vespertinos
El Córdoba CF agrava su crisis tras otra derrota, fuera de casa frente al Burgos, que deja ya seis tropiezos consecutivos. Los de Iván Ania han dejado una imagen paupérrima ante un cuadro burgalés que anotó cuatro goles a cero. Por otra parte, el comercio ambulante ha mostrado su pulso en El Arenal, que se ha llenado de clientes entre decenas de puestos en un mercadillo especial que se ha prolongado hasta la tarde. Por último, seguimos con la vista puesta en la Semana Santa. Este último domingo de Cuaresma, el periodista Eloy Moreno ha ofrecido un pregón emotivo en el Gran Teatro de Córdoba, donde, a través de un discurso íntimo, ha evocado la tradición y la memoria colectiva de la Semana Santa cordobesa.
- El Córdoba CF se desploma en Burgos y firma otro capítulo de colapso competitivo
- El Arenal se convierte en un gran centro comercial al aire libre
- Eloy Moreno convierte el pregón de la Semana Santa de Córdoba en un viaje íntimo cargado de verdad
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Córdoba ciudad
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Cofradías
Cultura
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