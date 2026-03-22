El Córdoba CF agrava su crisis tras otra derrota, fuera de casa frente al Burgos, que deja ya seis tropiezos consecutivos. Los de Iván Ania han dejado una imagen paupérrima ante un cuadro burgalés que anotó cuatro goles a cero. Por otra parte, el comercio ambulante ha mostrado su pulso en El Arenal, que se ha llenado de clientes entre decenas de puestos en un mercadillo especial que se ha prolongado hasta la tarde. Por último, seguimos con la vista puesta en la Semana Santa. Este último domingo de Cuaresma, el periodista Eloy Moreno ha ofrecido un pregón emotivo en el Gran Teatro de Córdoba, donde, a través de un discurso íntimo, ha evocado la tradición y la memoria colectiva de la Semana Santa cordobesa.

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