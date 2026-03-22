Colectivos sociales y de representación ciudadana y partidos políticos han trasladado a CÓRDOBA algunas de las medidas que aplicarían para facilitar el acceso a la vivienda en la ciudad. Más VPO y rehabilitar los inmuebles destacan entre sus peticiones. Por otra parte, Adif confirmó ayer que realizó actuaciones en un tramo de hasta 42 metros en el tramo del accidente de Adamuz y a pesar de que la jueza se lo prohibiera. Por último, el Córdoba CF vuelve a disputarse esta tarde un nuevo duelo fuera de casa, frente al Burgos, con el objetivo de salir de la mala racha que atraviesa. Los de Iván Ania, tras cinco derrotas consecutivas, buscan en El Plantío un triunfo que zanje la peor crisis de su historia reciente. Te lo contamos, minuto a minuto, desde las 14.00 horas.

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