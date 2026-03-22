El PSOE pide soluciones en movilidad para el Campo de la Verdad y Fray Albino

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado la situación “insostenible” que viven los vecinos de Campo de la Verdad y Fray Albino en materia de movilidad, "una problemática enquistada desde hace años y que, lejos de solucionarse, se ha visto agravada por la falta de gestión del actual equipo de gobierno", según señalaron los socialistas en una nota remitida. En la misma, el concejal socialista Ángel Ortiz ha lamentado que “la desidia y la inacción del delegado de Movilidad, Bernardo Jordano, están condenando a estos barrios”, al tiempo que ha denunciado que “se han convertido en el parking improvisado de los apartamentos turísticos y de quienes visitan la ciudad, sin que el Ayuntamiento garantice el derecho al aparcamiento de sus vecinos”.

Escasez de aparcamientos

Los principales problemas que sufren los residentes, según los socialistas, se centran en la escasez de aparcamientos, una situación agravada por la presión de vehículos ajenos al barrio, la ausencia de alternativas eficaces de transporte público y las restricciones de tráfico mal planificadas que dificultan la vida diaria. “Los vecinos no pueden seguir pagando las consecuencias de un modelo de ciudad que expulsa a quienes viven en estos barrios para facilitar el acceso a visitantes sin planificación”, ha señalado Ortiz.

A ello se suman los efectos de eventos y celebraciones, "que multiplican el colapso circulatorio y la ocupación del espacio público sin que exista una planificación adecuada por parte del Ayuntamiento. En estos periodos, la presión sobre el aparcamiento se dispara, intensificando la sensación de abandono entre los residentes".

Desde el PSOE se ha puesto de manifiesto el hartazgo del tejido vecinal, "especialmente de la Asociación de Vecinos Puente Romano, que lleva meses solicitando reuniones con el responsable municipal sin haber recibido respuesta alguna". “Es inaceptable que un concejal se esconda y dé la espalda a quienes sufren los problemas. Gobernar es escuchar, y este gobierno ha decidido no hacerlo”, ha señalado Ortiz.

El concejal socialista ha sido especialmente contundente al afirmar que “Bernardo Jordano ha demostrado ser incapaz de gestionar uno de los retos clave de la ciudad. No hay planificación, no hay diálogo y, lo que es peor, no hay voluntad política de solucionar los problemas reales de la gente”.

Estudio técnico integral

Ante esta situación, el PSOE propone la elaboración urgente de un estudio técnico integral que permita diagnosticar con rigor la movilidad en Campo de la Verdad y Fray Albino. Este estudio deberá incluir propuestas concretas y calendarizadas que garanticen, entre otras cuestiones, soluciones reales al déficit de aparcamiento que sufren los vecinos frente al uso intensivo por parte de visitantes, así como la reordenación del tráfico, la mejora del transporte público y la creación de bolsas de estacionamiento específicas para residentes.

Asimismo, los socialistas advierten de la necesidad de adoptar medidas inmediatas ante la cercanía de la Semana Santa y la Feria de Mayo, periodos en los que los problemas se agravan notablemente. “No podemos permitir que, un año más, los vecinos vean cómo su barrio se colapsa mientras el Ayuntamiento mira hacia otro lado. Es urgente activar soluciones provisionales que prioricen a los residentes y garanticen su movilidad”, ha reclamado Ortiz.

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Por último, el PSOE ha exigido al equipo de gobierno "que abandone la improvisación y ofrezca una solución estructural al problema del aparcamiento en la zona". “Campo de la Verdad y Fray Albino tienen que dejar de ser el parking de los apartamentos turísticos y de los visitantes de Córdoba. Sus vecinos merecen poder aparcar, moverse con normalidad y contar con un Ayuntamiento que esté a la altura. Y hoy, por desgracia, no lo tienen”, ha concluido el concejal socialista.