El precio del combustible se desploma en Córdoba tras la bajada del IVA: estas son las gasolineras más baratas para repostar

El efecto de la rebaja del IVA en los carburantes ya se nota en los precios de las gasolineras de Córdoba con bajadas de casi 30 céntimos. Las medidas anunciadas por el Gobierno este viernes se publicaron en el Boletín Oficial del Estado (BOE) ayer sábado y hoy domingo ya tienen su efecto en los monolitos.

Las diferentes medidas aprobadas por el Ejecutivo, entre las que destaca la bajada del impuesto de hidrocarburos del 21 al 10%, están motivados por la intensa escalada del precio del barril de Brent en las últimas semanas tras el inicio de la Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y el consecuente cierre del Estrecho de Ormuz, punto clave para el paso de los barcos petroleros. Ayer sábado, este indicador del petróleo se encontraba en los 112 dólares, cuando hace 21 días rondaba los 70. Esto no tardó en afectar al precio de los combustibles, especialmente al diésel, que dispararon su precio hasta superar los dos euros en muchas gasolineras.

Surtidores de gasolina. / José Luis Roca

Si se compara con los datos del viernes, se observa que la gasolinera más barata de Córdoba ha pasado de 1,729 a 1,459 euros, es decir, una caída de 27 céntimos. En el gasoil, la diferencia es algo menos acusada, al pasar de los 1,829 euros de la más barata a los 1,649 actuales, lo que supone un descenso de 18 céntimos.

Gasolineras baratas en Córdoba capital

Gasolina 95

En Córdoba ciudad el precio de la gasolina 95 puede fluctuar 44 céntimos entre las gasolineras más caras y las más baratas. Las estaciones más económicas son:

Petroprix (Calle Ingeniero Juan de la Cierva, 44). Precio: 1,459 euros

Petroprix (Avenida Agrupación Córdoba, 25). Precio: 1,459 euros

Petroprix (Avenida Esteban de Cabrera, 8). Precio: 1,459 euros

Gasóleo A

En Córdoba ciudad el precio del gasoil puede fluctuar 38 céntimos entre las gasolineras más caras y las más baratas. Las estaciones más económicas son:

Ballenoil (Avenida de las Lonjas, s/n). Precio: 1,649 euros

Ballenoil (Plaza de Colón s/n). Precio: 1,649 euros

Ballenoil (Avda. Libia, 34). Precio: 1,649 euros

Las gasolineras más baratas de la provincia

Gasolina 95

En la provincia, la diferencia entre la estación más cara y la más barata es de 27 céntimos. Estas son las tres gasolineras más baratas de la provincia:

Plenergy (Fernán Núñez). Avenida Juan Carlos I. Precio: 1,465 euros

Plenergy (Lucena). Calle Concha Lago s/n. Precio: 1,465 euros

GEDS (Rute). Calle Granada, 69. Precio: 1,465 euros

Gasóleo A

En la provincia, la diferencia entre la estación más cara y la más barata es de 42 céntimos. Estas son las tres gasolineras más baratas de la provincia: