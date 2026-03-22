Agenda
Qué hacer hoy en córdoba, domingo 22 de marzo de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Teatro
Representación de ‘El gran teatro del mundo’
La compañía Loyola Teatro lleva a escena este clásico de Calderón de la Barca, bajo la dirección de Carmen Rey. Entrada libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Cementerio La Salud.
Avenida de los Custodios.
12.30 horas.
Cooperación y solidaridad
Proyección de la película ‘Querido trópico’
Tendrá lugar la proyección de Querido Trópico, película panameña dirigida por Ana Endara Mislov, dentro del 8º ciclo Miradas de cine sobre la cooperación y la solidaridad.
CÓRDOBA. Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba.
Plaza del Cardenal Salazar, 3.
18.30 horas.
Tauromaquia
Coloquio en el museo taurino
Habrá un coloquio con la torera Rocío Romero, que, bajo el título Mujeres y Tauromaquia: trayectoria, presencia y memoria, compartirá su trayectoria profesional y su experiencia dentro del mundo taurino
CÓRDOBA. Museo Taurino.
Plaza de Maimónides, s/n.
12.00horas.
Ciclo ‘Trasteando’
Recital de Gabriel D’ARIO
Dentro del programa de Trasteando con la guitarra flamenca, tendrá lugar un recital a cargo del guitarrista napolitano Gabriel D’ario, que estará acompañado por Daniel
Ordóñez, en la percusión. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Posada del Potro.
Plaza del Potro.
12.00 horas.
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