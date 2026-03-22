Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vivienda y VPO en CórdobaPrevia Burgos - CCFCÓRDOBA ConectaManuel MurilloVías AdamuzCrónica políticaLa BondadMirador 'instagrameable'Incendio iglesiaVisita de Fleming
instagramlinkedin

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el domingo 22 de marzo

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 23 de marzo, están previstas las siguientes inhumaciones:

Patrocinio García Cáliz

Noticias relacionadas

El funeral está previsto a las 13.30 horas en Alcolea, la inhumación está prevista en el cementerio de San Rafael

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece un motorista en Córdoba tras ser arrollado por un camión en la avenida de Libia
  2. El hombre hallado en Trassierra no habría fallecido por causas naturales
  3. Un terremoto de 4,4 grados y epicentro en el mar de Alborán se deja sentir en la provincia de Córdoba
  4. Mi hijo ya no está': el padre del comerciante hallado muerto en Trassierra abre su taller por última vez
  5. Pasillos más anchos, garajes más grandes y sostenibilidad: las nuevas normas urbanísticas de Córdoba
  6. Caseteros de Córdoba alertan del nuevo incremento de costes y de la reducción de la rentabilidad antes de la Feria 2026
  7. España trabaja en 36 nuevos centros comerciales a 3 años vista: uno de los dos más grandes se levantará en Córdoba
  8. Un conductor de Aucorsa se desvanece y causa un frenazo que deja dos pasajeras heridas leves en Córdoba

Los fallecidos en Córdoba el domingo 22 de marzo

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El Arenal se convierte en un gran centro comercial al aire libre

El Arenal se convierte en un gran centro comercial al aire libre

Los comerciantes ambulantes de Córdoba resisten con pérdidas por los temporales

Los comerciantes ambulantes de Córdoba resisten con pérdidas por los temporales

Casi 2.000 euros por pasar la Semana Santa en Córdoba: la capital ofrece los segundos alojamientos más caros de toda Andalucía

Casi 2.000 euros por pasar la Semana Santa en Córdoba: la capital ofrece los segundos alojamientos más caros de toda Andalucía

Eloy Moreno convierte el pregón de la Semana Santa de Córdoba en un viaje íntimo cargado de verdad

Eloy Moreno convierte el pregón de la Semana Santa de Córdoba en un viaje íntimo cargado de verdad

El precio del combustible se desploma en Córdoba tras la bajada del IVA: estas son las gasolineras más baratas para repostar

El precio del combustible se desploma en Córdoba tras la bajada del IVA: estas son las gasolineras más baratas para repostar

El PSOE pide soluciones en movilidad para el Campo de la Verdad y Fray Albino

El PSOE pide soluciones en movilidad para el Campo de la Verdad y Fray Albino
Tracking Pixel Contents