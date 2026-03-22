Crónica política: Algo huele a incienso en el Ayuntamiento

La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, hizo el jueves su parada semanal en Córdoba (¿manejará buenos datos para las andaluzas en la provincia, como dice el PSOE, o es solo que le pilla de paso a Sevilla?) para visitar en esta ocasión la asociación de apoyo a las enfermedades raras Remps. Lo hizo tras anunciar que el Gobierno impulsará un cambio legal para que la tragedia de Adamuz se considere accidente laboral y las prestaciones a los afectados sean más altas, y después de salvar en Ronda de los Tejares una yincana de obstáculos que parecía haberle puesto a posta el Ayuntamiento de la ciudad. «Con cariño, estas vallas para que las salte María Jesús Montero».

La candidata socialista a la Junta de Andalucía, que ha aparcado por la guerra de Irán los presupuestos del Estado como el PSOE de Córdoba la elección de alcaldable para las municipales, hizo el Grand Prix y se fue por donde vino. Además de ella, esta semana ha pasado por aquí para darle más trabajo a la Subdelegación del Gobierno, el ministro Óscar López. Y estuvo presente sin pasar Óscar Puente, que ha dejado a Málaga sin AVE esta Semana Santa. Ya saben, habrá que ver, torrija mediante, a los legionarios y a Antonio Banderas sacando el trono en Andalucía Directo.

Continúan las obras de reparación de la vía en Álora / LA OPINIÓN

A cuenta de la suspensión de la conexión ferroviaria con la Costa del Sol, ha habido intercambio epistolar entre PP y PSOE. Los primeros, con Juanma Moreno a la cabeza, han cifrado en 1.300 millones las pérdidas para el sector turístico andaluz por el retraso de los trenes. Los segundos han rechazado esas críticas tildándolas de «bulos alarmistas» y han defendido que hay que primar la seguridad de la red ferroviaria por encima de las prisas. «Tardaremos lo que humanamente se pueda», dijo el ministro de Fomento en un vídeo explicativo sobre por qué sigue cortado el AVE Málaga-Madrid a cuenta de un talud, mientras supimos que la Fiscalía Europea ha abierto una investigación por fraude en el mantenimiento de las vías del AVE de Adamuz.

En Córdoba, el alcalde, José María Bellido, y el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, no desaprovecharon la ocasión que les brindó de nuevo la alta velocidad para arrearle a Pedro Sánchez y denunciaron que la desconexión con Málaga también tendrá repercusiones en la economía provincial de cara a la Semana Santa. Bellido habló de una caída de al menos el 20% de las previsiones turísticas en la capital, y Fuentes, de «daño irreparable» para la provincia, porque entiende que muchos turistas, sobre todo extranjeros, llegan a Córdoba desde la capital malagueña. El sector turístico cordobés, que arrastra dos meses malos, espera con los dedos cruzados lo que pueda pasar esta primavera.

Irene Ruiz conversa con el portavoz de Vox, Rafael Saco, durante el último Pleno de la Diputación. / A. J. González

En lo político, esta semana el jefe del Palacio de la Merced ha logrado pactar los 385 millones de los presupuestos de 2026. Este año, la abstención (el PP no tiene mayoría absoluta) se la brindó Izquierda Unida tras una negociación «de hormiguita», según relató Irene Ruiz, portavoz de IU. El acuerdo PP-IU ha permitido incorporar en las cuentas 25 millones más para los municipios. En lo que llevamos de mandato, el PP ha sacado adelante tres presupuestos en la Diputación: el de 2024, con la abstención del PSOE y los votos en contra de Vox e IU; en 2025, con la abstención de PSOE e IU y el voto en contra de Vox, y el de 2026, que de momento cuenta con la abstención de IU, la incógnita de lo que hará el PSOE y el seguro voto en contra de Vox. O sea, en este reggaeton presupuestario todos se han movido menos Vox, un partido que por ahora y solo hasta que empiece a gobernar podrá seguir abonado al electoralismo del discurso antisistema (a pesar de ser tan sistema como el resto: 33 diputados en el Congreso, dos senadores, 130 diputados autonómicos y 1.700 concejales).

En la casa capitular, los del PP siguen tratando de organizarse tras los cambios impulsados por Bellido y preparándose como hacen cada Cuaresma: mucha fumata blanca diaria. Se ve que compran el incienso por kilos para ahorrar. Y, ojo, que dice la IA que no se leen solo las manos y las cartas del Tarot. También se lee la trayectoria del humo del incienso. A saber: «Un humo que sube recto indica armonía y limpieza energética. Si se mueve rápido, sugiere prosperidad, mientras que el humo denso o en espiral indica emociones estancadas o bloqueos energéticos en el lugar». El que quiere saber cómo acabará el mandato que suba a Alcaldía a oler incienso.