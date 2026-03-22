Córdoba y Sevilla ofrecen los alojamientos más caros de Andalucía para Semana Santa

Andalucía se prepara para la Semana Santa, una de las épocas del año en la que toda la región se moviliza para atraer a numerosos turistas, tanto nacionales como internacionales. Este aumento de la demanda provoca una notable subida en los precios de los alojamientos, con Sevilla y Córdoba a la cabeza como las capitales más caras, frente a Huelva y Cádiz, que presentan tarifas más asequibles.

Datos de portales de reservas

Según datos de distintos portales de reservas, Sevilla se sitúa como la ciudad con los alojamientos más caros durante estas fechas, alcanzando precios de hasta 9.000 euros por una noche en una habitación doble durante el Domingo de Ramos, Lunes y Martes Santo. A partir del Miércoles Santo, las tarifas descienden, situándose en torno a los 1.800 euros, mientras que el Jueves Santo rondan los 2.000 euros. El Viernes Santo se sitúan en unos 1.500 euros, el Sábado en 1.600 euros y el Domingo de Resurrección en aproximadamente 1.400 euros. Asimismo, Córdoba capital también experimenta un incremento en los precios de los alojamientos durante la Semana Santa. El coste más elevado para una habitación doble por noche alcanza los 1.900 euros, manteniéndose en ese nivel a lo largo de prácticamente toda la semana. No obstante, la ciudad también dispone de opciones más económicas. Estas parten de unos 40 euros por noche el Domingo de Ramos, así como el Lunes, Martes y el Domingo de Resurrección. Durante el Miércoles Santo, Jueves Santo y Sábado Santo, los precios rondan los 50 euros, mientras que el Viernes Santo ascienden hasta aproximadamente 70 euros por noche para dos adultos.

Un grupo de turistas en un tour junto a la Mezquita-Catedral. / Manuel Murillo

En contraste, las opciones más económicas en la capital hispalense parten de unos 60 euros el Domingo de Ramos; 70 euros el Lunes Santo; 80 euros el Martes Santo; 90 euros el Miércoles Santo; 100 euros el Jueves Santo; 120 euros el Viernes Santo; 90 euros el Sábado Santo; y descienden hasta unos 40 euros el Domingo de Resurrección.

Málaga, también al alza

Por su parte, en la capital de la Costa del Sol, los precios de los alojamientos --tanto en hoteles como en apartamentos turísticos y hostales-- también muestran una tendencia al alza. Así, una habitación doble puede alcanzar cerca de 1.600 euros por noche el Sábado Santo; alrededor de 1.400 euros el Lunes y Martes Santo; y unos 1.300 euros el Domingo de Ramos, Miércoles, Jueves, Viernes Santo y el Domingo de Resurrección.

Trasladado del Cristo de la Buena Muerte a hombros de la Legión / Álex Zea

En cuanto a las opciones más asequibles en la capital malagueña, los precios se sitúan en torno a los 40 euros el Domingo de Ramos, el Miércoles Santo y el Domingo de Resurrección. El Lunes y Martes Santo rondan los 50 euros, mientras que el Jueves, Viernes y Sábado Santo alcanzan aproximadamente los 60 euros por noche en una habitación doble.

Granada se sitúa en el cuarto puesto entre las capitales de provincia con los alojamientos más caros durante la Semana Santa, alcanzando precios máximos en torno a los 1.000 euros por noche a lo largo de toda la semana con motivo de la celebración.

En el lado opuesto, la ciudad también ofrece opciones más asequibles. Los precios más bajos rondan los 40 euros el Domingo de Resurrección, así como el Lunes, Martes y Domingo de Ramos. Durante el Miércoles, Viernes y Sábado Santo, las tarifas ascienden a unos 50 euros por noche para dos personas, mientras que el Jueves Santo la opción más económica se aproxima a los 70 euros.

Los más económicos

Por su parte, Cádiz capital se sitúa en una posición intermedia dentro del ranking. Las tarifas más elevadas se registran el Domingo de Ramos, Lunes y Martes Santo, alcanzando los 1.200 euros por noche para una habitación doble. El Miércoles y Jueves Santo descienden hasta los 1.000 euros, mientras que el Viernes Santo bajan a unos 900 euros, y el Sábado Santo y Domingo de Resurrección se sitúan en torno a los 800 euros.

Hotel Córdoba Center iluminado / CONSULTEC

En el otro lado de la balanza, la provincia gaditana se posiciona como una de las más económicas. Las ofertas más baratas oscilan en torno a los 36 euros por noche desde el Domingo de Ramos hasta el Jueves Santo, así como el Domingo de Resurrección. El Sábado Santo la tarifa mínima asciende a unos 40 euros, mientras que el Viernes Santo alcanza aproximadamente los 70 euros.

En Almería capital, los precios más elevados durante la Semana Santa se registran el Lunes Santo, cuando pueden alcanzar los 1.900 euros por noche para una habitación doble. Le sigue el Domingo de Ramos, con tarifas en torno a los 1.200 euros. A partir de ahí, se observa un descenso notable, situándose los precios máximos del resto de la semana entre los 400 y 500 euros por noche.

En cuanto a las opciones más económicas en la capital almeriense, estas se sitúan en torno a los 40 euros por noche durante la mayor parte de la semana. No obstante, el Jueves y Viernes Santo experimentan una ligera subida, alcanzando los 50 euros en las tarifas más bajas.

En Jaén, las ofertas turísticas más elevadas para reservar alojamiento durante la Semana Santa rondan los 600 euros por noche en Jueves y Viernes Santo, así como el Domingo de Resurrección. A partir de estas fechas, los precios descienden ligeramente, situándose en torno a los 400 euros para el Miércoles y Sábado Santo, y cerca de los 300 euros para las noches del Domingo de Ramos, Lunes y Martes Santo.

En cuanto a las opciones más económicas, el precio más bajo se registra el Domingo de Resurrección, con unos 53 euros por noche. Durante el resto de la semana, las tarifas mínimas se sitúan en torno a los 70 euros, con la excepción del Jueves Santo, cuando la opción más barata asciende a unos 90 euros.

Por último, Huelva se posiciona como la provincia con los alojamientos más económicos durante la Semana Santa. En este caso, el precio más alto para una habitación doble por noche alcanza los 400 euros durante el Lunes, Martes y Miércoles Santo, mientras que el resto de la semana oscila entre los 200 y 300 euros.

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No obstante, Huelva también destaca por ofrecer las tarifas más bajas de toda la comunidad en capitales de provincia. Así, es posible encontrar alojamientos desde unos 30 euros por noche durante gran parte de la semana. No obstante, el Jueves Santo presenta una subida significativa, con precios mínimos en torno a los 90 euros, mientras que el Domingo de Ramos, el Lunes y el Sábado Santo se sitúan alrededor de los 40 euros por noche para una habitación doble.