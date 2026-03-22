Córdoba celebrará unas jornadas para que el futuro profesorado recupere la memoria histórica y para "superar el odio y el rencor"

Unas jornadas sobre derechos humanos y memoria democrática, organizadas por la Asociación Triángulo Azul Stolpersteine de Andalucía, tienen como objetivo que el profesorado recupere la memoria histórica y democrática "para superar el odio y el rencor" y mejorar la convivencia y el sentido de pertenencia a España y Europa.

Están dirigidas al alumnado del Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato y del Grado de Primaria de la Universidad de Córdoba, que son los "futuros profesionales de la educación, en cuyas manos recaerá la formación de la sociedad del mañana, y que no solo deberán transmitir conocimiento, sino preparar a los estudiantes para afrontar desafíos globales y locales, cada vez más complejos".

El delegado en Córdoba de la Asociación Triángulo Azul Stolpersteine de Andalucía, Manuel Sánchez, ha explicado que con estas jornadas no se pretende "reabrir viejas heridas, ya que nunca estuvieron cerradas".

Exhumaciones en el cementerio de La Salud de Córdoba. / CÓRDOBA

"Tampoco buscan revanchismo o venganza, sino saber, indagar de manera atenta y crítica, evitando todo tipo de manipulación derivada de lo que olvidamos o de lo que nos ocultaron", ha agregado.

Para Sánchez se trata de "discernir entre lo que conviene o no hacer en el presente y en el futuro, porque la memoria no puede anclarse en el pasado, no puede ni debe quedarse solo en el derecho a la reparación de las víctimas, en cuanto derecho individual, sino que tiene que mantenerse viva y proyectarse en un futuro mejor".

En su opinión, "en estos tiempos de bulos y falsedades es un deber moral de todas y todos, pero especialmente del profesorado, recuperar la memoria histórica y democrática para superar el odio y el rencor y mejorar la convivencia y el sentido de pertenencia a España y Europa", ha indicado Sánchez, que es maestro y psicopedagogo.

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Los participantes en las jornadas, que se celebran hasta el próximo martes en la Facultad de Ciencias de la Educación de Córdoba, podrán visitar la exposición 'Volver del olvido', que gira en torno al rescate de la memoria de alrededor de 350 cordobeses que acabaron en campos de exterminio nazi.