Los comerciantes ambulantes de Córdoba resisten con pérdidas por los temporales

Los temporales de principios de año han afectado de forma directa a un sector que depende, como tantos otros, de la climatología: los comerciantes ambulantes. Cuando llueve o hace mal tiempo, los clientes no acuden a comprar a estos puestos callejeros donde puede encontrarse un sinfín de artículos.

«Esto ha sido mortal», resume la situación Joaquín Cádiz, presidente de la Unión Provincial de Comerciantes Ambulantes de Córdoba (Upcova). En la otra asociación sectorial, Comacor (Asociación de Comerciantes Autónomos Ambulantes), tienen la misma situación. Su presidente, Antonio Torcuato, explica que «a raíz de estas lluvias el sector de la venta ambulante está con el agua al cuello».

Las lluvias y temporales impidieron el normal desarrollo de los mercadillos durante los meses de diciembre, enero y la mitad de febrero. Es decir, los ambulantes se perdieron casi toda la campaña navideña, uno de los mejores momentos para el comercio a lo largo de todo el año. Además, según explican las patronales, los comerciantes ambulantes se han tenido que quedar con la ropa de invierno que ahora tiene una difícil salida.

Una clienta en el mercadillo del Arenal de este domingo. / A. J. González

«Personalmente, he tenido que bajar los precios para hacer nuevas inversiones», apunta Joaquín Cádiz, quien también destaca la resiliencia de un sector que sabe afrontar los malos momentos. «Somos profesionales y afrontamos las cosas como nos vienen, nunca ha sido fácil», asegura el presidente de Upcova.

Como en pandemia

Antonio Torcuato, por su parte, sostiene que los comerciantes ambulantes están viviendo ahora una situación «muy parecida a la pandemia» desde el pasado verano, que «ya fue muy precario pero fuimos bandeando». En diciembre, recuerda, solo pudieron trabajar cinco días y otros tantos en enero, por lo que «no hemos podido subir la cuesta de enero».

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha actualizado el mapa del comercio ambulante en Andalucía, que suma 837 mercadillos y 31.480 puestos repartidos por toda la comunidad.

En el caso de Córdoba, el informe, con datos correspondientes al año 2024, refleja «el fuerte arraigo del comercio ambulante en la provincia», al registrar 75 mercadillos y 3.247 puestos, con una cobertura del 97,4% de los municipios, lo que supone que prácticamente todas las localidades cordobesas cuentan con un mercadillo semanal.

Además, Córdoba mantiene seis mercadillos de gran tamaño con más de 100 puestos, localizados en municipios como Lucena, Baena, Cabra, La Carlota y los que se celebran en espacios en la capital como los del Arenal o las Setas.