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Mercado ambulante

El Arenal se convierte en un gran centro comercial al aire libre

El mercadillo del Arenal ha presentado este domingo un aspecto animado, con bastantes clientes entre sus docenas de puestos hasta la tarde

El mercadillo vespertino del Arenal

El mercadillo vespertino del Arenal

A. J. González

Rafael Verdú

Rafael Verdú

Córdoba

En los mercadillos de venta ambulante los clientes pueden encontrar una gran cantidad de artículos, aunque los que más abundan son la ropa y el calzado. Los precios sorprenden ya que no es difícil encontrar gangas por un puñado de euros; en otros puestos todo tiene el mismo precio, da igual que te lleves una camisa o un pantalón.

El Arenal de Córdoba ha disfrutado este domingo de uno de sus mercadillos más importantes, con varias docenas de puestos. El tiempo acompañó ya que la lluvia no se presentó, lo que habría dado al traste con las aspiraciones de los vendedores ambulantes, que ya han pasado por unos meses muy malos debido a los temporales.

«Ahora es cuando tenemos que hacer nuestro agosto», apunta Joaquín Cádiz, presidente de la asociación Upcova que posee un puesto de venta ambulante La inminente primavera puede ser un buen momento para renovar el armario o darse un capricho.

El mercadillo de El Arenal, en imágenes

El mercadillo de El Arenal, en imágenes

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El mercadillo de El Arenal, en imágenes / A.J.González

María José es una cliente habitual de este tipo de puestos, a donde acude para «comprar ropa pero siempre acabo llevándome más cosas». Para demostrarlo, enseña una bolsa con aceitunas y encurtidos de uno de estos comercios que se han instalado en el Arenal. «Todas las aceitunas están muy buenas y se están vendiendo todas muy bien», aseguraba la propietaria de uno de los establecimientos.

También hay quien acudió al Arenal para hacerse con objetos que no suelen verse en todos los mercadillos. José Antonio, por ejemplo, se desplazó este domingo solo para «comprarme una maleta, porque ya las había visto antes y sé que son más baratas aquí que en otras tiendas».

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Al mediodía del domingo el mercadillo del Arenal estaba muy animado, con bastantes clientes y curiosos. Una de sus características es que está abierto durante toda la tarde, alargando así el tiempo de compras.

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