Zalima celebra su 60º aniversario con la graduación de 174 estudiantes de Bachillerato y FP

Un total de 174 estudiantes de Bachillerato y de Ciclos Formativos de Zalima se graduaron este viernes en el Salón de Actos Juan XXIII del Campus Universitario de Rabanales de la Universidad de Córdoba, en un curso de celebración por su 60.º aniversario.

La directora de Zalima, Aguas Santas López, se dirigió al auditorio -con más de 900 personas- recordando a todos los profesionales que pusieron los cimientos de una institución educativa por la que han pasado más de 17.500 alumnos. “Hoy celebramos este aniversario con gratitud al pasado, compromiso con el presente y una mirada decidida hacia el futuro”, afirmó. “A lo largo de estos sesenta años, lo esencial permanece: el trabajo bien hecho, el acompañamiento personal, la profesionalidad del equipo docente y una formación centrada siempre en la persona”, declaró.

Alumnos en el campus de Rabanales para el acto de graduación. / CÓRDOBA

Además, les dedicó unas palabras entusiastas a los estudiantes: “El mundo necesita profesionales competentes, sí, pero sobre todo necesita personas con una mirada amplia, capaces de poner su talento al servicio de los demás. Todo trabajo puede ser grande cuando se realiza con sentido de servicio”.

La rectora de la Universidad de Navarra, madrina del acto

María Iraburu, Rectora de la Universidad de Navarra, fue la madrina del Acto, quien impartió la ponencia magistral "Liderazgo como servicio". Iraburu expuso su mirada personal sobre el tema de su intervención. “El liderazgo como servicio se orienta a mejorar el mundo. Se puede definir como creatividad al servicio de los demás”, explicó. Alentó a los estudiantes a desplegar sus talentos. “La mejor forma de liderar es la que cuenta con los demás”, manifestó Iraburu en un discurso cargado de mensajes motivadores para unos jóvenes que inician, en breve, una nueva etapa formativa y profesional. “Si contamos con la capacidad y el talento de los demás, descubrimos que cada uno tiene algo que aportar, un don que nos complementa. Además, hay una especie de magia que sucede cuando nos enfrentamos a las cosas acompañados”, expresó.

Dos representantes de Bachillerato y dos de Ciclos Formativos subieron al escenario para leer sus memorias llenas de recuerdos, anécdotas y experiencias, tanto de dentro como de fuera del aula. “Queremos agradecer todas las oportunidades que hemos tenido de aprender fuera del aula. Esas visitas nos han permitido ver cómo funciona el mundo profesional en la vida real. Esas experiencias nos han ayudado a entender mejor lo que estamos estudiando y también a imaginarnos a nosotros mismos formando parte de ese mundo dentro de muy poco”, leía Alejandro Martín, en representación del alumnado de FP.