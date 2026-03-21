La gestión de las presas durante el tren de borrascas de principios de año sirvió para evitar daños mayores en la provincia de Córdoba, según explican expertos en el foro CÓRDOBA Conecta organizado con motivo del Día Mundial del Agua que se celebra mañana. Tras los incidentes, el Ayuntamienmto trabaja con Emacsa en un plan para prevenir inundaciones. Por otra parte, conntinúa la investigación sobre el accidente de Adamuz. La última novedad que se conoce es que Adif ha confirmado por escrito que actuó en el tramo accidentado en Adamuz el mismo día que la jueza le prohibió que lo hiciera. Por último, un incendio provocado en el interior de la iglesia de Campo Madre de Dios que ha dejado calcinado todo el templo ha puesto a los bomberos en alerta.

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