La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El debate sobre las inundaciones en el foro CÓRDOBA Conecta, las novedades sobre la investigación de Adamuz y el incendio en la iglesia de Campo Madre de Dios centran la actualidad de la tarde
La gestión de las presas durante el tren de borrascas de principios de año sirvió para evitar daños mayores en la provincia de Córdoba, según explican expertos en el foro CÓRDOBA Conecta organizado con motivo del Día Mundial del Agua que se celebra mañana. Tras los incidentes, el Ayuntamienmto trabaja con Emacsa en un plan para prevenir inundaciones. Por otra parte, conntinúa la investigación sobre el accidente de Adamuz. La última novedad que se conoce es que Adif ha confirmado por escrito que actuó en el tramo accidentado en Adamuz el mismo día que la jueza le prohibió que lo hiciera. Por último, un incendio provocado en el interior de la iglesia de Campo Madre de Dios que ha dejado calcinado todo el templo ha puesto a los bomberos en alerta.
- DÍA MUNDIAL DEL AGUA | Expertos en el foro CÓRDOBA Conecta: "Las presas evitaron verdaderas catástrofes"
- INVESTIGACIÓN | Adif confirma por escrito que actuó en el tramo accidentado en Adamuz el mismo día que la jueza le prohibió que lo hiciera
- SUCESOS | Los bomberos intervienen en un incendio en la iglesia Campo Madre de Dios
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