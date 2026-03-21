La actualidad del sábado 21 de marzo
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Los modelos de caseta de la Feria de Córdoba, las ayudas para la ELA y la movilización en Huelva por la tragedia de Adamuz centran nuestro boletín para comenzar este sábado 21 de marzo
Los distintos modelos de caseta que sostienen la Feria de Córdoba, entre la autogestión, el formato llave en mano y la cesión parcial, abren nuestro boletín de este sábado 21 de marzo. También ponemos el foco en la llegada de las ayudas de la Junta para la ELA, que evidencian el alto coste que asumen las familias ante una enfermedad que transforma los hogares en auténticas UCI. Además, miramos a Huelva, donde la ciudadanía salió ayer a la calle dos meses después de la tragedia de Adamuz para reclamar justicia en una emotiva movilización.
- MAYO | La Feria de Córdoba subsiste con tres modelos de caseta: autogestión, llave en mano y cesión parcial
- INCLUSIÓN | Las ayudas de la Junta para la ELA llegan a Córdoba: "La casa se convierte en una UCI que se lleva todos tus ahorros"
- ADAMUZ | Huelva se echa a la calle dos meses después de la tragedia de Adamuz: paraguas, velas y un grito que clama justicia
Además, también destacamos:
Córdoba ciudad
- El juzgado constata que Adif retiró, sin permiso, 42 metros más de vía del lugar del accidente de Adamuz
- Las nuevas normas urbanísticas 'premiarán' la rehabilitación con la posibilidad de ganar una planta en edificios residenciales
- Una Córdoba más verde y centrada en el peatón: la sostenibilidad se alza como la clave de las nuevas normas urbanísticas
- Fausto Guzmán, caseta ASPA: "Seguimos en la Feria por necesidad, para conseguir dinero para nuestros proyectos de Cooperación"
- Rafael Álvarez, casetero: "Tiene que cambiar el concepto y dejar instalaciones a cota cero"
- Las nuevas normas urbanísticas 'premiarán' la rehabilitación con la posibilidad de ganar una planta en edificios residenciales
Cofradías
- Eloy Moreno: «Estamos viviendo un momento que marcará una historia en la evolución cofrade de la ciudad»
- Procesión de la Bondad de Córdoba: horario, recorrido y estrenos
Provincia
- La Guardia Civil investiga a 25 personas por construir una urbanización sin permisos en Puente Genil
- Detectan casi un centenar de enganches ilegales a la luz en una misma barriada
- El presupuesto de la Diputación saldrá adelante con la abstención de Izquierda Unida
- Michelin valora la comida cordobesa de un maleno y una palmeña en su restaurante de Viena
Cultura
- Alicia Montesquiu: "Las hermanas de Manolete se sacrificaron en silencio para financiar la carrera del torero"
Deportes
- Fallece un motorista en Córdoba tras ser arrollado por un camión en la avenida de Libia
- El hombre hallado en Trassierra no habría fallecido por causas naturales
- Dónde comer en la sierra de Córdoba: cinco restaurantes perfectos para un día en la naturaleza
- Un terremoto de 4,4 grados y epicentro en el mar de Alborán se deja sentir en la provincia de Córdoba
- Mi hijo ya no está': el padre del comerciante hallado muerto en Trassierra abre su taller por última vez
- Pasillos más anchos, garajes más grandes y sostenibilidad: las nuevas normas urbanísticas de Córdoba
- Caseteros de Córdoba alertan del nuevo incremento de costes y de la reducción de la rentabilidad antes de la Feria 2026
- El giro que amenaza la Semana Santa de Córdoba: estos son los días con posibilidad de lluvia