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La actualidad del sábado 21 de marzo

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Los modelos de caseta de la Feria de Córdoba, las ayudas para la ELA y la movilización en Huelva por la tragedia de Adamuz centran nuestro boletín para comenzar este sábado 21 de marzo

Tareas de montaje en una caseta de la Feria de Córdoba.

Tareas de montaje en una caseta de la Feria de Córdoba. / A.J. GONZÁLEZ

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Los distintos modelos de caseta que sostienen la Feria de Córdoba, entre la autogestión, el formato llave en mano y la cesión parcial, abren nuestro boletín de este sábado 21 de marzo. También ponemos el foco en la llegada de las ayudas de la Junta para la ELA, que evidencian el alto coste que asumen las familias ante una enfermedad que transforma los hogares en auténticas UCI. Además, miramos a Huelva, donde la ciudadanía salió ayer a la calle dos meses después de la tragedia de Adamuz para reclamar justicia en una emotiva movilización.

Además, también destacamos:

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