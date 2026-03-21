Senderismo en Córdoba: la ruta para descubrir una joya botánica en la sierra de Córdoba

Hay algo casi mágico en encontrar un bosque de castaños en plena sierra cordobesa. Cuando uno piensa en la provincia de Córdoba, lo habitual es imaginar dehesas de encinas, matorral mediterráneo o extensos olivares. Por eso, descubrir el Castañar de Valdejetas, con sus hojas doradas en otoño y su frondosidad casi atlántica en primavera, se convierte en una pequeña sorpresa.

Y esa es, precisamente, la joya que corona esta ruta circular de 14,5 kilómetros en el entorno de la capital.

Un recorrido variado desde Santa María de Trassierra

La ruta parte de la barriada cordobesa de Santa María de Trassierra. Quien conozca el punto de partida, coincidirá en que se trata de un enclave que conserva ese aire de pueblo dentro del término municipal. Desde aquí comenzamos caminando por la vereda de la Canchuela. Los primeros metros discurren por la urbanización El Salado, pero pronto dejamos atrás el asfalto para adentrarnos en caminos que enlazan con el sendero de Sierra Morena.

Ruta Circular de Trassierra. / Córdoba

A nuestro alrededor se despliega un denso matorral mediterráneo y, casi sin darnos cuenta, el paisaje cambia. El matorral da paso a un magnífico alcornocal que nos acompaña hasta el Pozo de Las Cruces, un cruce tradicional de vías pecuarias donde históricamente se entrelazaban caminos ganaderos.

Dehesas, ganado y caminos cómodos

Desde este punto giramos hacia el oeste por la vereda del Vado del Pan Duro. Comenzamos a ganar altura suavemente mientras atravesamos una de las dehesas mejor conservadas de la sierra. Es habitual encontrarse ganado vacuno pastando con total tranquilidad; basta con mantener la calma y seguir caminando.

El camino, ancho y cómodo, nos lleva junto a las Casas de la Brazona y al pequeño embalse sobre el arroyo de Matalagartos, antes de alcanzar el gran protagonista de la jornada.

Un senderista en un tramo de la ruta circular de Trassierra. / Manuel Murillo

El Castañar de Valdejetas: una rareza en Sierra Morena

En una umbría privilegiada, donde el microclima retiene más humedad y suaviza las temperaturas, aparece el Castañar de Valdejetas. Este bosque resulta inusual en la sierra, donde lo más frecuente son pequeñas manchas dispersas de castaños. Aquí, en cambio, forman un conjunto extenso y compacto. El sendero que lo cruza es privado, pero se permite el paso de los senderistas.

Uno de los detalles más curiosos es la disposición en "corro" de muchos ejemplares. Cuando un castaño se tala, rebrota en círculo alrededor del antiguo tronco, creando esa estructura tan característica. En noviembre, el suelo se cubre de hojas amarillentas que transforman el sendero en una alfombra dorada poco habitual en el sur peninsular. En otoño también es época de castañas; en primavera, el bosque recupera una frondosidad tan intensa que apenas deja espacio para otras especies vegetales.

El Cortijo de Valdejetas, en Córdoba. / Manuel Murillo

Tras cruzar un cultivo de olivos y pasar junto al Cortijo de Valdejetas, los castaños vuelven a acompañarnos antes de iniciar el tramo final.

Regreso

Superada la última cuesta, descendemos hasta la carretera de Trassierra, en el Puerto Artafi. Es un tramo con poco tráfico, pero conviene extremar la precaución. Poco después tomamos un sendero a la derecha que discurre paralelo a la carretera, mucho más agradable y sombrío.

Madroños, quejigos, durillos y cornicabras estrechan el paso y crean un pasillo verde especialmente bonito en días cálidos. Finalmente, cruzamos la carretera a la altura de la Urbanización Llanos de Arjona (donde hay parada de autobús) y regresamos entre casas y parcelas al punto de inicio en Santa María de Trassierra.