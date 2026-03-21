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Rafael Álvarez, casetero: "Tiene que cambiar el concepto y dejar instalaciones a cota cero"

Lleva años montando casetas y asegura que el coste se ha duplicado en cuatro años: "La empresa que nos instala los baños ha subido 500 euros de golpe en 2026"

Rafael Álvarez, casetero

Rafael Álvarez, casetero

A. J. González

Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

Rafael Álvarez ha asumido este año el montaje de tres casetas de la Feria de Córdoba: Ajetreo (de la Asociación de Jóvenes Empresarios), El Portón (asociación cultural Amigos del Portón) y El Meneíto (Asociación Nacional de Baile Retro). Las tres entidades reinvierten el dinero de la Feria en fines sociales o para la organización de actividades, "pero cada vez se recauda menos", afirma.

Según explica, el aumento de los costes está haciendo que muchas entidades se piensen mucho si montar o no caseta. "En cuatro años, el coste del montaje se ha duplicado, este año ha sido brutal, solo el gasoil que mueve los tráilers cuesta más de 2 euros el litro ya". Según comenta, "la empresa que instala los baños, ha subido este año 500 euros de golpe, hablamos de incrementos desorbitados, de dinero que tenemos que adelantar y que tampoco podemos repercutir en las copas, si las ponemos a 9 o 10 euros no viene nadie". La sustitución de la noche por el tardeo también ha reducido las ganancias. "Ahora se va a la Feria un día o dos a mediodía hasta que el cuerpo aguante y ya está". Rafael asegura que el segundo fin de semana ya no es de la provincia. "Con un control de seis horas en la puerta de Mercacórdoba, ¿quién va a venir?".

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Para paliar la situación, están compartiendo maquinaria con otros caseteros, pero creen que si el modelo no cambia, "cada vez habrá menos entidades en El Arenal". Por eso pide "que se cambie el concepto y permitir instalaciones a cota cero", señala, "solo con dejar el suelo de un año a otro sería un ahorro importantísimo".

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