El PSOE reclama al Ayuntamiento de Córdoba el arreglo de la calle San Alberto Magno

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha denunciado "el alarmante deterioro de la calle San Alberto Magno, que supone un punto crítico de la ciudad, ya que da acceso al Hospital Reina Sofia y al parking de la zona", indica el grupo socialista municipal en una nota. En el comunicado, se asegura que "la calzada presenta numerosos socavones y baches, además de una inclinación que hace que se inunde cada vez que llueve. Esto ha sucedido en las últimas borrascas, por ejemplo, en la del 5 de marzo por la tarde".

Tránsito continuo de ambulancias

En el pasado pleno del jueves 12 de marzo, el PSOE puso en consideración la situación de esta vía y reclamó al Gobierno del PP "su mala gestión, en la que no sabe distinguir entre lo necesario y lo urgente. Hay que tener especialmente en cuenta que esta calzada tiene tránsito continuo de ambulancias, por lo que es de especial urgencia que se arregle cuanto antes”, ha recalcado Bernal.

Instalaciones del hospital Reina Sofía. / Francisco González

Por ello exige al Gobierno del PP que "dé respuesta rápida y eficaz en deterioros como el de esta vía, ya que se pone en riesgo la seguridad vial y el daño a los vehículos", prosigue la nota. “Es evidente que esta calle ha llegado a esta situación por meses de abandono; el PP lleva en Córdoba 7 años gobernando y ha dado lugar a que esta zona prioritaria tenga este gran deterioro”, ha apuntado Bernal.

Un plan de reasfaltado

Desde el PSOE se exige al Gobierno municipal que haga un plan de asfaltado serio y no parches temporales que desaparecen con las primeras lluvias: “No reclamamos una cuestión estética, sino de seguridad pública”.

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Por eso, Bernal ha informado de que “proponemos un plan de reasfaltado integral de la zona, que comience con un marcado inmediato de los baches más profundos hasta que se ejecuten las obras y un calendario de actuación en el que el Gobierno municipal del PP haga público un compromiso con fechas concretas para el inicio de las obras”.