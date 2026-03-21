La procesión de La Bondad en La Fuensanta anticipa la Semana Santa en Córdoba

La prohermandad de la Bondad ha protagonizado en la tarde de este sábado una de las citas destacadas de la Cuaresma en el barrio de la Fuensanta.

El cortejo tuvo su inicio en la plaza del Pocito a la hora fijada, a partir de ese momento los nazarenos comenzaron a desplegarse por el itinerario previsto. Con su caminar pausado fueron abriendo paso al resto de la comitiva en dirección a la basílica menor de San Pedro, donde la joven corporación de la Fuensanta hizo estación de penitencia.

El paso del Señor de la Bondad centró gran parte del interés de la salida procesional. La imagen del Cristo, vestido con túnica roja, procesionó sobre la antigua canastilla de la hermandad del Prendimiento, en un conjunto exornado con diversas variedades florales en tonos rojos. Este año, además, el misterio presentó importantes novedades escultóricas que enriquecen la escena representada.

Novedades que enriquecen la escena

Entre ellas, sobresale la incorporación de la figura de Shira, la portera del patio de Caifás, obra del imaginero Antonio Bernal. La talla recrea el momento evangélico en el que se señala a San Pedro durante la negación, aportando una nueva dimensión narrativa al conjunto. Junto a ella, también se integró la figura de un gallo, realizada por el mismo autor, que simboliza el instante clave del pasaje bíblico, reforzando el mensaje catequético del misterio.

El acompañamiento musical constituyó otro de los elementos destacados de la jornada. Abriendo el cortejo, en cruz de guía, la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de la Fuensanta. Por su parte, tras el paso de misterio, la Agrupación Musical del Santísimo Cristo de Gracia quien interpretó un escogido repertorio dejando momentos para el recuerdo.

La salida procesional se desarrolló sin incidencias, en una tarde en la que las condiciones meteorológicas permitieron el normal desarrollo del itinerario. La afluencia de público fue constante a lo largo de todo el recorrido, consolidando esta cita como uno de los actos más significativos de la cuaresma en el popular barrio de la Fuensanta.

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Con esta salida, la prohermandad de la Bondad continúa afianzando su presencia en la vida cofrade del barrio, en un año en el que el estreno de nuevas imágenes y la cuidada puesta en escena han contribuido a reforzar el valor patrimonial y devocional del conjunto. La jornada, en definitiva, volvió a evidenciar el arraigo de esta joven hermandad en el barrio y su papel como preludio inmediato de la Semana Santa.