Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 21 de marzo de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.
Música
Concierto de Embusteros
La banda cordobesa Embusteros ha dado un salto definitivo con Vértigo, su quinto álbum de estudio, consolidándose como una de las propuestasmás sólidas y enérgicas de la escena actual.
CÓRDOBA. Sala Góngora Gran Café.
Góngora.
21.30 horas.
Conciertos de invierno
Actúa la Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba
Actuación de la Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba, bajo la dirección de Clemente Mata. La entrada es libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Parroquia de Cristo Rey y Nuestra Señora del Valle.
Poeta Emilio Prados, 7.
20.30 horas.
Música contemporánea
Actuación de Sigma Project
El cuarteto de saxofones Sigma Project ofrecerá un concierto del compositor Mauricio Sotelo, con el cantaor Bernardo Miranda y el chelista Mikotaj Konopelski. Jondo, cantes imaginarios, es el título de este monográfico dedicado a uno de los creadores más relevantes de la escena contemporánea internacional del que estrenarán además la obra Cantes de mar y sal. La entrada es libre hasta cubrir aforo.
CÓRDOBA. Conservatorio Rafael Orozco.
Ángel de Saavedra, 1.
20.00 horas.
Música
Concierto de Asere
Hasta por la mañana, nueva gira de la banda Asere.
CÓRDOBA. Sala Impala.
Avda. de Chinales, 64.
20.45 horas.
Teatro
‘Érase una vez los 80’
Érase una vez los 80, divertido monólogo con Jorge Santini. Para público adulto.
CÓRDOBA. Teatro Avanti.
María Auxiliadora, s/n.
20.30 horas.
Teatro
‘El gran teatro del mundo’
La compañía Loyola Teatro presenta El gran teatro del mundo, de Calderón de la Barca. Dirección: Carmen Rey. Entrada libre.
CÓRDOBA. Cementerio San Rafael.
Avda. de Libia, s/n.
12.30 horas.
Ciclo Mujer
‘Las hermanas de Manolete’
Las hermanas de Manolete, de Alicia Montesquiu es una obra de ficción basada en personajes reales que ofrecen un retrato de la sociedad franquista de 1947, donde las mujeres eran invisibilizadas en un segundo plano social.
CÓRDOBA. Teatro Góngora.
Jesús y María.
20.00 horas.
Serenata
A cargo de El Limonero
Dentro de la programación de Serenatas en las Plazas Cordobesas, actuará El Limonero.
CÓRDOBA. Plaza de Capuchinos.
21.00 horas.
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