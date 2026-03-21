Las hermandades de la Sentencia y la Santa Faz de Córdoba presentan destacados estrenos

La hermandad de la Sentencia presentó y bendijo este sábado el nuevo juego de varales del paso de palio de María Santísima de Gracia y Amparo. El acto tuvo lugar en la casa hermandad en un año de especial relevancia, marcado por la conmemoración del 50 aniversario de la bendición de su titular mariana.

El diseño de los varales ha sido realizado por el reconocido diseñador sevillano Javier Sánchez de los Reyes, mientras que su ejecución ha corrido a cargo del taller de orfebrería de Ramón León. El conjunto responde a un estilo clásico, en el que sobresale un basamento de estructura mixta con marcado carácter arquitectónico, enriquecido con figuras tipo atlante que sostienen el fuste principal de cada varal.

Asimismo, los varales presentan tramos cincelados con decoración vegetal, articulados mediante nudetes simétricos que aportaron equilibrio y armonía al diseño. El remate se completa con una pieza estilizada de ornamentación gallonada a modo de perinola, dotando al conjunto de una notable elegancia.

Bambalinas laterales del paso de palio de María Santísima de la Trinidad. | A.J. GONZÁLEZ

Por otro lado, la hermandad de la Santa Faz presentó en el oratorio de San Felipe Neri las bambalinas laterales del palio de la Virgen de la Trinidad. Un conjunto de estilo rococó, concebido por el cordobés Rafael de Rueda, mientras que el bordado ha sido realizado en hilo de oro sobre terciopelo azul plomo en el taller de Jesús Rosado. En las bambalinas destaca como motivo iconográfico las jarras de azucenas bordadas en sedas.

Traslado de la Sentencia.

Traslado de la Sentencia

La jornada del sábado culminó en un ambiente íntimo con el traslado de los Sagrados Titulares de la hermandad de la Sentencia hasta su casa hermandad. Jesús de la Sentencia y la Virgen de Gracia y Amparo fueron portados en parihuela en un acto sencillo pero cargado de devoción, dejando todo preparado para la llegada del Lunes Santo, día en el que la cofradía realiza su estación de penitencia.