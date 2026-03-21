La Feria de Córdoba subsiste con tres modelos de caseta: autogestión, llave en mano y cesión parcial

Hace casi una década que la Feria de Córdoba --que aterrizó en el recinto de El Arenal en 1994 con 180 casetas-- no alcanza el centenar de carpas. La última vez fue en 2018, cuando se admitieron 103 solicitudes, de las que prosperaron justo 100 tras presentarse varias renuncias. En 2019, hubo 98 y desde que el Mayo festivo volvió a celebrarse tras la pandemia, en 2022, ha habido una media de 85. Este año, se han admitido provisionalmente 87, pero se espera que haya algunas bajas. En algo más de tres décadas, el número de casetas se ha reducido a la mitad.

En el recinto ferial conviven tres modelos de caseta. Las autogestionadas al cien por cien por los socios, que se pueden contar con los dedos de una mano y están en vías de extinción; las casetas con cesión parcial, que son un número todavía importante y que combinan la cesión de la barra y la cocina con la autogestión de cuestiones como el montaje o la decoración; y las casetas llave en mano, que son aquellas en las que el adjudicatario no hace nada porque subarrienda la caseta a un tercero a cambio de una cantidad de dinero --ahí caben la mayoría de los partidos políticos, sindicatos y muchas hermandades, asociaciones o peñas--.

Decoración de la caseta de ASPA a cargo de socios y voluntarios. / CÓRDOBA

En los últimos años, los caseteros se quejan del incremento exagerado de los costes y la complejidad burocrática creciente aunque los efectos no son iguales para todos. Casetas de autogestión son la de alguna hermandad muy concreta, ASPA o la caseta de PC-IU. El hecho de que socios o voluntarios se encarguen de todo, desde el montaje a la barra o la comida, reduce parte de los costes aunque la falta de relevo generacional cada vez es mayor y eso está sobrecargando a los de siempre, que advierten que sin más apoyos, este modelo podría desaparecer.

Caseta Gloria Bendita, una de las últimas incorporaciones de la Asociación de Casetas Tradicionales. / Manuel Murillo

Rafael Bocero, expresidente de la Asociación de Casetas Tradicionales, ha asumido este año el montaje de cuatro casetas: el Círculo, Salmorejo, La Gitanilla y La Reja, casetas tradicionales que combinan autogestión con cesión. Según sus cálculos, la subida de los precios estará entre un 10% y un 15%, algo que a ellos les afectará, aunque no les hará retirarse. En este caso, la rentabilidad no es la prioridad, ya que el objetivo de los socios, que pagan una cantidad anual por la caseta, es tener un sitio bonito y confortable para su estancia en la feria y por eso asumen ciertas tareas como si fuera su casa. Quizás por eso este modelo está creciendo con nuevos socios. Este año habrá 16: El Bocao, La Reja, El Farolillo, El Salmorejo, La de Siempre, La Buganvilla, La Astillera, La Bodega de PTV, Real Círculo de la Amistad, El Picaero, La Castañuela, El Lagarillo, Gloria Bendita, Al Alimón y La maceta de mayo. Para garantizar el relevo a largo plazo, según Bocero, "estamos incorporando a los socios más jóvenes, a los hijos de los socios, en la junta directiva, para implicarlos y que esto no se pierda".

Desmontaje de casetas a cargo de profesionales del cátering o la hostelería. / AJGONZALEZ

Otro modelo que se tambalea es el de las casetas subarrendadas por la caída de la rentabilidad. "Los hosteleros y los empresarios de noche que montan casetas para otros están ofreciendo menos dinero por la cesión, si antes pagaban 6.000, 8.000 o 10.000 euros, esa cantidad está bajando porque todo cuesta el doble y a muchos no les merece la pena asumir la responsabilidad por menos dinero", explica Bocero. Además, como estas cesiones no están regladas oficialmente, hay casos en los que el arrendatario no ha pagado la cantidad acordada y la otra parte se ha quedado sin dinero y sin posibilidad de reclamar.

Dictamen pendiente desde 2017

En este contexto, los caseteros consultados, de todos los perfiles, coinciden en la necesidad de aplicar el dictamen de Feria que se consensuó en 2017 y del que, según aseguran, se ha hecho muy poco. Este dictamen preveía, entre otras medidas, establecer una fórmula legal para que las instalaciones fueran permanentes, total o parcialmente (como lo son las de la calle Guadalquivir), lo que supondría un alivio de costes para quienes cada año tienen que montar de cero suelo, paredes o cuartos de baño. En 2017 se apuntaba ya que la media de casetas había bajado a 100 (ahora está en 85) y que había "una calle y media sin ocupar a pesar de la ampliación de la calle Enmedio, la calle del Potro, de la ampliación del espacio de algunas casetas y de la colocación de una zona de jardines". La tendencia menguante de la feria dibujaba ya entonces un mapa amorfo y no planificado "con una Caseta Municipal completamente aislada".

Con la ordenanza de Feria sin rematar, el Ayuntamiento no se pronuncia sobre la aplicación del dictamen ni sobre el futuro del aparcamiento y su posible afectación por la ampliación de la A-4, una cuestión que, de momento, se ve como un problema muy a largo plazo. En los últimos años ha habido mejoras puntuales en la red de abastecimiento y en algunas calles y este año, en relación al volumen de la música y el de sombras, con la instalación de toldos y arboleda. El resto de mejoras tendrá que esperar.