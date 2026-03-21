Testimonio
Fausto Guzmán, caseta ASPA: "Seguimos en la Feria por necesidad, para conseguir dinero para nuestros proyectos de cooperación"
ASPA lamenta la falta de relevo generacional y asegura que su caseta se sigue autogestionando gracias al apoyo voluntario de otros colectivos
Esta es una de las casetas autogestionadas supervivientes. En 2023, creían que ese sería su último año, pero aún no se han ido. Fausto Guzmán prefiere decir que "siguen en la lucha". Él lleva treinta años participando en el montaje de la caseta de la Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz (ASPA), una entidad que muchos cordobeses asocian a la diversión y el buen rollo en la Feria de Córdoba. La asociación se fundó en 1987 y en 1989 empezaron en La Victoria una tradición feriante que continúa. Fausto tiene 59 años y asegura que es "de los más jóvenes, tenemos gente de 65, de 70 y con más de 80 años", lo que escasea son los socios jóvenes. Por eso, abrir la caseta, situada en un lugar privilegiado a la entrada al recinto, solo es posible "gracias a que otros colectivos como Córdoba Solidaria, MZC o la Plataforma del Voluntariado, entre otras, nos echan una mano, si no sería imposible".
Según Fausto, la caseta se sigue montando pese a que cada vez es más costoso y más complejo en cuanto a papeleo "por necesidad, porque la asociación necesita cada vez más esta fuente de financiación para nuestros proyectos de cooperación internacional, porque ha habido recortes brutales en los últimos años". A modo de ejemplo, explica que en 2009 el presupuesto de la Junta para estos fines era de 100 millones y en 2025 fue de 12,5 millones.
Su ubicación, la fidelidad de sus seguidores y el carácter voluntario de quienes trabajan en la caseta hace que recauden cada año en torno a 20.000 euros. En su opinión, "la Feria se está quedando en manos de los empresarios de la noche, no solo porque no hay relevo en las entidades sino porque son los que tienen medios y capacidad económica para invertir en algo así y asumir la normativa cada vez más exigente porque son profesionales". Cada año, les ofrecen un dinero por subarrendar la caseta. En su opinión, el lugar en el que se ubican las casetas es clave de cara a la rentabilidad. "Este sitio sería un caramelo para muchos, pero nosotros seguimos aquí porque nuestro objetivo es conseguir el máximo de dinero para nuestros proyectos, si no, igual ya nos habríamos ido", afirma.
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