Obituario
Los fallecidos en Córdoba el sábado 21 de marzo
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 22 de marzo, están previstas las siguientes inhumaciones:
José Zamora Fernández
La inhumación está prevista a las 10.00 horas en el cementerio de La Fuensanta.
María Gómez Gómez
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Eloy Marzo Parreño
La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio de San Rafael.
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