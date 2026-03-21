Los fallecidos en Córdoba el sábado 21 de marzo

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 22 de marzo, están previstas las siguientes inhumaciones:

José Zamora Fernández

La inhumación está prevista a las 10.00 horas en el cementerio de La Fuensanta.

María Gómez Gómez

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Eloy Marzo Parreño

Noticias relacionadas

La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio de San Rafael.