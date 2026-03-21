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Infraestructuras hidráulicas

Expertos en el foro CÓRDOBA Conecta: "Las presas evitaron verdaderas catástrofes"

El Ayuntamiento de Córdoba, tras la dana de Valencia, desarrolla un plan de emergencias ante inundaciones con Emacsa, que coordina la prevención y minimiza daños en sus redes

La gestión del agua, a debate en el foro Conecta Córdoba

La gestión del agua, a debate en el foro Conecta Córdoba

A. J. González

Rafael Verdú

Rafael Verdú

Córdoba

Las grandes infraestructuras hidráulicas son necesarias para el consumo humano, el regadío (que emplea la mayor parte del agua embalsada) o la industria, pero también tienen beneficios ambientales y permiten paliar los efectos de las inundaciones. La gestión de las presas durante el tren de borrascas de principios de año sirvió para evitar daños mayores en la provincia de Córdoba, y así lo señalaron los ponentes del foro Córdoba Conecta, organizado por Diario CÓRDOBA con motivo del Día Mundial del Agua.

"Benditas sean las presas y el sistema de regulación del Guadalquivir" porque "han evitado verdaderas catástrofes", manifestó Ramiro Angulo. El alto cargo de la Consejería de Agricultura destacó lo ocurrido el 4 de febrero, cuando las previsiones apuntaban un registro de 500 litros por metro en Grazalema (Cádiz), que terminaron siendo 1.500 a lo largo de todo un mes. "Los sensores nos daban valores disparatados", en palabras de Angulo, y sin los grandes pantanos que laminaron las inundaciones "la plaza de toros de El Puerto de Santa María se habría convertido en un acuario".

La gestión del agua, a debate en el foro Conecta Córdoba

La gestión del agua, a debate en el foro Conecta Córdoba

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Diario CÓRDOBA organiza un foro en el que también se trató sobre la digitalización / A. J. González

Jesús Maza también suscribió "la bondad de las instalaciones en almacenamiento de agua" y la necesidad de "invertir en las redes de distribución y saneamiento". Para el responsable de la asociación Daquas, es importante también el grado de concienciación de la sociedad, puesto que "el ciudadano va asimilando que hay que tomar medidas de emergencia".

Para María López, lo importante es "dotarnos de mayor disponibilidad de recursos" para los sectores productivos, que podrían proceder además de los pantanos también del uso del agua regenerada de las depuradoras. En cuanto a la gestión de las infraestructuras hidráulicas durante el tren de borrascas, resaltó que "no ha sido fruto de la improvisación, sino de un trabajo muy larvado e intenso".

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Finalmente, Daniel García-Ibarrola recordó que el Ayuntamiento comenzó a desarrollar su propio plan de emergencias ante inundaciones tras la dana de Valencia. Ahora el principal trabajo de Emacsa es la "coordinación, prevención y saber cuáles son los puntos débiles, cada vez más frecuentes, para que los daños sean mínimos" en las redes de Emacsa, que se vieron afectadas por los temporales de enero y febrero.

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