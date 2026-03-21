Eloy Moreno: «Estamos viviendo un momento que marcará una historia en la evolución cofrade de la ciudad»

-¿Qué sintió cuando le comunicaron que iba a ser pregonero de la Semana Santa de Córdoba?

-Sentí una mezcla de alegría, emoción y compromiso. Una noticia de esta envergadura requiere de un tiempo de reflexión para saborearla y disfrutarla en lo interior, antes siquiera de dar una respuesta. En mi caso, el ímpetu me pudo y el «sí» fue inmediato, después ya habría tiempo para la duda, para los nervios y, por supuesto para, lo más importante, sentarse frente a un folio y comenzar a escribir.

-¿Qué significa para usted asumir este cargo?

-Responsabilidad, ya no sólo con las cofradías de esta tierra, también con la propia ciudad. El pregonero de la Semana Santa debe ser un divulgador real de nuestras tradiciones, aquel que muestra al mundo la riqueza de nuestras hermandades, junto al valor de esta tierra cordobesa. No sé si tendrá mucha o poca repercusión mi pregón, pero sí espero que al menos sirva de algo para impulsar, todavía más si cabe, nuestra ciudad. También significa orgullo, alegría y emoción, por supuesto.

Eloy Moreno, pregonero de la Semana Santa 2026 / Manuel Murillo

-¿Recuerda el primer pensamiento que le vino a la cabeza al conocer la noticia?

-Pensé en mi familia, en mi mujer, en mis dos niñas y en mi madre. Sí es cierto que, como decía en la primera pregunta, no te da tiempo casi ni a pensar en algo en concreto, pero instintivamente se me vinieron ellas a la cabeza, las mujeres de mi vida. Después ya pensé «¿y ahora qué? ¿Ahora qué se hace?».

-¿Qué estilo tendrá su pregón: narrativo, poético o periodístico?

-Será un pregón principalmente escrito en verso con introducciones narrativas. Esto no significa que no tenga un estilo periodístico, si entendemos el periodismo como una crónica o un relato de algo que está ocurriendo. En mi pregón se cuenta, se narra, se describe y se transmite. Podríamos decir que es un trabajo periodístico embellecido. Cuenta con una estructura en la que cada parte está diferenciada con el objetivo de guiar al espectador.

-¿Habrá algún mensaje especial que quiera transmitir?

-Quiero que sea un pregón de todos. Quiero que al salir del Gran Teatro el cofrade de la hermandad de la Penas de Santiago y el de El Resucitado salgan con la misma sensación de pertenencia y de identidad al escuchar mis palabras. Hay miles de Semanas Santas y cada uno las vive a su forma, pero me encantaría que en mi pregón se viesen, de alguna forma, identificadas todas y cada una de ellas, hablando en nuestro idioma, de nuestros rincones y con nuestro acento.

-Como periodista, ¿cree que tiene una visión diferente para contar la Semana Santa?

-Hay una cosa que creo que he ganado como periodista y que a otros cofrades puede que les cueste entender. No a todo el mundo le gusta la Semana Santa y no toda la ciudad la vive o la tiene que vivir con la misma intensidad que nosotros. Más allá de todos los regalos que me haya podido dar esta bendita profesión, está la amplitud de campo y el acceso a distintos puntos de vista. He entrevistado a gente que se queja del ruido de las calles, de los cortes de acceso a otras vías... y eso también me ha dado otro punto de vista y otra empatía a la hora de celebrar la Semana Santa.

-¿A quién dedicará este pregón?

-A los que fuimos jóvenes cofrades en su momento, a la cantera que crió mi tierra y junto a la que crecí viendo como crecía nuestra Semana Santa. Nos contaban aquello de que éramos el futuro de las cofradías, ese futuro ha llegado y, en mi caso, de alguna forma se ha materializado con este pregón. También va dedicado a mi mujer y a mis hijas, todo lo que haga va para ellas y, por supuesto a mi madre, que sé que será la mujer más feliz del mundo esa mañana.

-¿Qué le gustaría que sintiera el público cuando termine de escucharlo?

-Me encantaría que dijesen «ha sido un pregón de los nuestros». Que salgan con ganas de vivir la Semana Santa, que mi pregón se convierta en una especie de aliciente para llegar con ganas a las vísperas y al Domingo de Ramos. Quiero que sientan ganas de darme un abrazo y un achuchón, que lo voy a necesitar.

-¿Es difícil poner en palabras lo que significa la Semana Santa de Córdoba?

-Es difícil que usted y yo estemos de acuerdo en lo que significa la Semana Santa. Digo usted y yo como podría decir Pepito y Manolito. Ahí se encuentra la dificultad del pregón, en aunar todos los sentimientos de esta ciudad y darles una única voz. Por lo que sí, es difícil, pero Córdoba siempre tiende una mano y, por otro lado, ¡es tan sencillo piropear a esta ciudad!

-¿Cómo ve la evolución de las cofradías en este último año?

-Córdoba ha ganado en casi todo. Da gusto ver a nuestras cofradías en las calles. Creo que estamos viviendo un momento muy bueno en nuestra Semana Santa que, al igual que al final de los 70 o la segunda década del 2000 marcará una historia en la evolución cofrade de la ciudad. Es para sentirse orgulloso, aunque quede mucho por hacer.

-¿Qué valores transmite la Semana Santa a la sociedad actual?

-El amor por lo nuestro, por lo de siempre. La calma, la espera y la paciencia en un momento en el que todo va demasiado deprisa. El amor, la solidaridad, el compromiso. La fe, por supuesto, la fe.

-¿Qué mensaje le gustaría que se llevara el público después de escuchar su pregón?

-Quiero que el público cuando acabe el pregón y salga del Gran Teatro, se junte y se vaya a disfrutar de las tabernas cofrades. Echen el día de charlas cofrades, escuchen marchas, compartan un rato de convivencia. Quiero que el domingo del pregón se convierta en un día grande en la ciudad y que se vayan con el mensaje de que uno de los suyos ha sido el que ha pregonado la Semana Santa de Córdoba.