La digitalización en la gestión del agua ayuda a reducir las pérdidas en Córdoba hasta un 8%

La gestión del agua es uno de los grandes retos que tienen actualmente entre manos las administraciones públicas de todos los niveles, desde el Estado hasta los ayuntamientos. No son pocos los problemas y dificultades que presenta cuidar de un recurso tan preciado que a veces resulta escaso, como durante la pasada sequía, y otras excesivo, como durante el pasado tren de borrascas.

Para analizar esta situación, y con motivo del Día Mundial del Agua, Diario CÓRDOBA ha organizado una nueva sesión del foro Córdoba Conecta bajo el título El agua, emergencias y digitalización, con la participación de Daniel García-Ibarrola, delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Córdoba y presidente de Emacsa; Jesús Maza, presidente de Daquas (Asociación Española del Agua Urbana); Ramiro Angulo, secretario general del Agua de la Consejería de Agricultura; y María López, secretaria de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Consejería de Sostenibilidad.

Ahorrar en el consumo es una de las políticas que promueven las administraciones para avanzar hacia la sostenibilidad. García-Ibarrola puso de relieve la importancia de mantener unas redes de abastecimiento y distribución en buen estado para evitar fugas y pérdidas que forman parte de lo que los técnicos llaman "agua no registrada".

Diario CÓRDOBA organiza un foro en el que también se trató sobre la digitalización / A. J. González

En el caso de Córdoba capital, los datos son buenos, según la información que facilitó García-Ibarrola. En concreto, Emacsa estima que las fugas en la red cordobesa rondan el 8-9% del total, cuando los mejores indicadores se sitúan en el 7%. Esos porcentajes son muy superiores en Andalucía (un 19% de pérdidas) o en España (un 22%). Pero no conviene ser excesivamente optimistas. "Tenemos que seguir luchando contra el agua no registrada porque hay que optimizar el recurso", dijo el responsable de la empresa pública local.

Emacsa ha desarrollado ya 21 acciones de digitalización gracias a un Perte (proyectos estratégicos creados por el Gobierno central con fondos de la Unión Europea) por el que tuvo que competir con otros 150 territorios del país. Entre otras cosas, estas iniciativas permiten ahora analizar muchos más datos y hacerlo, además, en tiempo real, lo que mejora la capacidad de respuesta ante emergencias.

En la importancia de mejorar la eficiencia en el uso del agua abundó Jesús Maza, quien advirtió de posibles sanciones por parte de Bruselas si no se cumplen determinados parámetros. Para seguir avanzando en la gestión adecuada del agua, la digitalización ha venido a ayudar a los organismos públicos. "Vamos a seguir creciendo gracias a la tecnología, que en España está muy avanzada", dijo Maza recordando que en el país hay ya 22 millones de contadores de agua y se están empezando a instalar los controladores digitales avanzados.

Público asistente al acto. / A.J. González

Maza puso el acento también en el coste del agua que pagan los consumidores, que "no cubre ni de lejos lo que cuesta", de ahí la importancia de mantener bajo control las pérdidas y fugas, que suponen costes añadidos como "agua no registrada".

Las posibilidades de la digitalización

"Tenemos todo un mundo por delante", alertó Ramiro Angulo. Con ello se refirió a las enormes posibilidades que ofrece la digitalización, y no ya sólo de cara a los consumidores, sino también para el trabajo diario de las administraciones públicas. En su opinión, es necesario avanzar hacia la simplificación administrativa (que ya se está dando en otros ámbitos), para lo que "la digitalización nos va a permitir ser más ágiles y rápidos" y conseguir al menos un 10% de mejora en la eficiencia del uso del agua tal como reclama Europa.

Un ejemplo del exceso de burocracia, tal como reconoció María López, son los más de 200 trámites que los ciudadanos y empresas pueden llevar a cabo ante las ventanillas de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, quizás una de las más transversales del Gobierno andaluz. Los "tramitadores digitales", un ejemplo de digitalización, permitirán a la Consejería "dar respuesta a la ciudadanía dando salida a esos trámites", puesto que "cualquiera que quiera iniciar una actividad tiene que pasar por una ventanilla de Medio Ambiente".