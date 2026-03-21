El avispón oriental despierta en Córdoba: detectadas las primeras reinas tras el invierno

El Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IAS-CSIC), en el marco de la colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba y la empresa municipal Saneamientos de Córdoba (SADECO), ha confirmado la salida de hibernación del avispón oriental (Vespa orientalis) en el entorno urbano de la ciudad de Córdoba, evidenciada mediante la captura de las primeras reinas fundadoras.

Detectado el jueves

La detección se ha producido el 19 de marzo, durante las labores de vigilancia y monitorización temprana que el equipo científico del IAS-CSIC que, dirigido por la investigadora Mónica Fernández-Aparicio, viene desarrollando desde el 15 de febrero de 2026 en distintas zonas de la ciudad, especialmente en aquellas donde el año anterior se registró una elevada presencia de la especie. Estas actuaciones se enmarcan en un estudio iniciado en 2025 orientado a mejorar el conocimiento sobre la dinámica estacional del avispón oriental en entornos urbanos, así como al desarrollo de estrategias de control preventivo basadas en criterios de eficacia y selectividad.

En este contexto, el equipo investigador ha desarrollado trampas selectivas y formulaciones de cebos específicos adaptados a los distintos estados fenológicos de la especie (primavera, verano y otoño), con el objetivo de facilitar la detección temprana de reinas fundadoras antes de que se complete el establecimiento de los nidos. Estas herramientas han sido diseñadas para maximizar la selectividad, minimizando la captura de insectos no objetivo y contribuyendo a la preservación de la biodiversidad urbana.

Salida de hiberación

La salida de hibernación de las reinas fundadoras marca el inicio de un nuevo ciclo anual. En esta fase, las reinas emergen de sus refugios invernales y comienzan a explorar el entorno en busca de recursos alimenticios y ubicaciones adecuadas para la construcción de los primeros nidos. Durante estas semanas iniciales, la actividad es aún limitada y poco visible, ya que cada reina actúa de forma independiente, lo que convierte esta fase en el periodo de mayor vulnerabilidad de la especie frente a estrategias de control.

“En este momento, las reinas se encuentran solas, construyendo los nidos iniciales y recolectando alimento para las primeras generaciones de obreras, lo que permite que las estrategias de captura alcancen su máximo grado de eficacia y especificidad. Esta circunstancia ofrece una oportunidad clave para intervenir antes del incremento poblacional que tiene lugar a partir del verano”, explica Fernández-Aparicio.

Estudio

El estudio en curso presta especial atención al análisis de factores ambientales, en particular, a las condiciones térmicas que influyen tanto en la salida de hibernación como en el desarrollo inicial de la especie. Asimismo, el equipo investigador subraya que la presencia de estas primeras reinas no implica un aumento inmediato del riesgo para la ciudadanía, sino que representa una fase temprana del ciclo biológico en la que es posible actuar de forma más eficaz y preventiva.

Las actuaciones en marcha en Córdoba se orientan a consolidar un modelo de gestión basado en el conocimiento científico, que permita anticipar la evolución de la especie y aplicar medidas de control eficaces, selectivas y de baja toxicidad, compatibles con la protección de la biodiversidad urbana.

Noticias relacionadas

Esta iniciativa refleja el compromiso conjunto de las instituciones participantes con la investigación aplicada, la prevención y la mejora de la convivencia en el entorno urbano, mediante una aproximación rigurosa, transparente y basada en la evidencia científica.