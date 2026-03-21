Ave, Moriles, Córdoba te saluda: el Imperio Romano desfila por el Centro de la ciudad

Córdoba fue durante un tiempo la capital de una de las provincias más ricas del Imperio Romano, la Bética. Ha pasado mucho tiempo desde entonces -más de 2.000 años desde la fundación de la ciudad por Claudio Marcelo-, pero por un momento la ciudad ha recordado su pasado imperial: una cohorte de unos 80 legionarios de la banda del Imperio Romano de Moriles ha recorrido las calles del Centro de la ciudad este sábado como preludio a la Semana Santa.

El desfile ha comenzado a las 16.30 horas desde la calle Cruz Conde para dirigirse hacia la zona monumental y el entorno de la Mezquita-Catedral. Encabezados por aquiliferi y porteaestandartes, los romanos de Moriles han realizado una parada militar acompañados por los sones de cornetas y tambores. Han cruzado bajo el Arco de Triunfo de la Puerta del Puente (de estilo romano pero construido en el siglo XVI) y después han recorrido el Puente Romano entre cientos de personas, para terminar en el Patio de los Naranjos.

Un portaestandarte del Imperio Romano de Moriles con la leyenda SPQR, en la tarde de este sábado en Córdoba. / A. J. González

En ese mismo emplazamiento ha tenido lugar un concierto de ocho agrupaciones musicales de toda la provincia (incluido el Imperio Romano de Moriles) que se prolonga hasta la noche.