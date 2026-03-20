La unidad de suelo pélvico del hospital Reina Sofía de Córdoba estrena nuevas instalaciones en el Castilla del Pino.

Mejorar la calidad de vida también pasa por dar más espacio, más tecnología y más comodidad a una atención muchas veces silenciosa, pero esencial. La unidad de suelo pélvico del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba cuenta ya con nuevas instalaciones en el Centro de Especialidades Carlos Castilla del Pino, donde desde hace casi un año desarrolla su actividad en dependencias más amplias, luminosas y mejor equipadas.

Según ha informado el centro hospitalario, este cambio permite reforzar una atención especializada que aborda disfunciones del suelo pélvico tanto en mujeres como en hombres, con un enfoque integral y multidisciplinar. Las nuevas dependencias incluyen varias salas para tratamiento individual, espacios destinados a talleres grupales y equipamiento de electromedicina con el que se aplican técnicas novedosas que han demostrado una alta efectividad.

El director gerente del hospital, Francisco Triviño, y la directora médica, Elena García, han visitado recientemente estas instalaciones para comprobar de primera mano el funcionamiento del servicio y el impacto positivo de las mejoras introducidas con el traslado.

Un recurso especializado que funciona en Córdoba desde 2010

La unidad de suelo pélvico del Reina Sofía existe desde 2010. Inició su actividad en el Hospital General impulsada por la rehabilitadora María Victoria Olmo y el fisioterapeuta Eugenio García, profesionales que pusieron en marcha este recurso asistencial especializado. Tras su jubilación, el relevo lo asumieron las responsables actuales: la especialista en Rehabilitación Presentación Jorge, incorporada en 2020, y la fisioterapeuta María Pilar Bravo, integrada en la unidad desde 2014.

El traslado al Castilla del Pino ha supuesto una mejora relevante en la organización del trabajo y en la atención a los pacientes. Presentación Jorge destaca que el nuevo espacio aporta “mejoras en la coordinación y colaboración del trabajo, en el confort de los pacientes y en la evaluación y propuesta de terapias”.

Por su parte, María Pilar Bravo subraya que “la amplitud de las nuevas salas facilita el trabajo individual y grupal, permitiendo ofrecer talleres más dinámicos y personalizados según las patologías que tratamos”. La fisioterapeuta recuerda además que estas patologías no solo provocan malestar físico, sino que también afectan a la autoestima, a la vida social y al bienestar general, de ahí la importancia de una atención especializada y cercana.

Qué patologías trata la unidad de suelo pélvico

La unidad atiende a pacientes derivados desde servicios como Ginecología, Proctología, Urología, Digestivo y Oncología. En el caso de las mujeres, se tratan disfunciones uroginecológicas como la incontinencia urinaria o los prolapsos, además de trastornos anorectales, dolor pélvico y situaciones específicas vinculadas al postparto, la menopausia, procesos oncológicos o incluso la práctica deportiva.

La unidad de suelo pélvico del hospital Reina Sofía de Córdoba estrena nuevas instalaciones en el Castilla del Pino. / CÓRDOBA

En los hombres, el servicio aborda disfunciones urinarias, alteraciones anorectales, patologías neurológicas y cuadros de dolor, entre otros problemas.

El objetivo del equipo es mejorar la funcionalidad y el bienestar global de cada paciente, atendiendo una realidad clínica que en muchas ocasiones sigue invisibilizada a pesar de su importante impacto diario.

Técnicas avanzadas y talleres para reforzar el tratamiento

Entre los tratamientos que ofrece la unidad figuran técnicas manuales e instrumentales como el biofeedback electromiográfico o de presión, la electroterapia, la radiofrecuencia, la vacunterapia, técnicas endocavitarias específicas y ejercicios de fortalecimiento tanto analíticos como globales. A ello se suman técnicas comportamentales y procedimientos destacados como la neuromodulación del nervio tibial posterior.

Además, el servicio desarrolla talleres grupales de suelo pélvico de cinco o seis días de duración. Estas sesiones combinan contenidos teóricos, con explicaciones anatómicas adaptadas y educación sobre factores agravantes, con práctica domiciliaria destinada a consolidar los resultados del tratamiento.

La mejora de las instalaciones del Castilla del Pino refuerza así un recurso sanitario de referencia en Córdoba que atiende problemas con una gran repercusión en la vida cotidiana de quienes los sufren. Un paso más para ofrecer una atención más eficiente, más cómoda y mejor adaptada a las necesidades reales de los pacientes.