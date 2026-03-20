La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Las novedades en la investigación del accidente de Adamuz, los incentivos urbanísticos a la rehabilitación y las medidas del plan anticrisis del Gobierno centran nuestro boletín de este viernes 20 de marzo
La investigación del accidente de Adamuz da un nuevo giro tras constatar el juzgado que Adif retiró sin permiso 42 metros adicionales de vía. Es la noticias que abre nuestro boletín de este viernes 20 de marzo en el que seguimos profundizando en las nuevas normas urbanísticas de Córdoba, que incentivarán la rehabilitación permitiendo ganar una planta en edificios residenciales. Además, detallamos el plan "anticrisis" del Gobierno, con medidas que van desde las rebajas del IVA en combustibles, luz y gas hasta el control de los beneficios extraordinarios de las energéticas.
- El juzgado constata que Adif retiró, sin permiso, 42 metros más de vía del lugar del accidente de Adamuz
- Las nuevas normas urbanísticas 'premiarán' la rehabilitación con la posibilidad de ganar una planta en edificios residenciales
- Todas las medidas del plan ‘anticrisis’ del Gobierno: de las rebajas del IVA de combustibles, luz y gas a vigilar beneficios excesivos de las energéticas
Además, también destacamos:
Córdoba ciudad
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Provincia
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Cultura
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Deportes
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