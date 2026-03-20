La investigación del accidente de Adamuz da un nuevo giro tras constatar el juzgado que Adif retiró sin permiso 42 metros adicionales de vía. Es la noticias que abre nuestro boletín de este viernes 20 de marzo en el que seguimos profundizando en las nuevas normas urbanísticas de Córdoba, que incentivarán la rehabilitación permitiendo ganar una planta en edificios residenciales. Además, detallamos el plan "anticrisis" del Gobierno, con medidas que van desde las rebajas del IVA en combustibles, luz y gas hasta el control de los beneficios extraordinarios de las energéticas.

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