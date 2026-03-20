Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ParcelacionesCambios urbanismoCiprés BailíoEl tiempoAlergiaRebajas fiscalesPiso RFEFIglesia MagdalenaFallecido en TrassierraGuarderías
instagramlinkedin

La actualidad del viernes 20 de marzo

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El atasco en las parcelaciones de Córdoba, las nuevas normas urbanísticas y la alerta por la explosión de polen centran nuestro boletín para comenzar el día

Urbanización El Sol.

Urbanización El Sol. / A. J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El atasco en la regularización de las parcelaciones de Córdoba y la llegada de servicios básicos, que frustra las expectativas de muchos vecinos, abre nuestro boletín de este viernes 20 de marzo. También ponemos el foco en las nuevas normas urbanísticas de la ciudad, que apuestan por espacios más amplios, garajes de mayor tamaño y criterios de sostenibilidad. Además, advertimos de la alerta por alergias, ya que la previsión de la Red Española de Aerobiología anticipa una intensa concentración de polen de plátano de sombra en los próximos días.

Además, también destacamos:

Tema del día

Córdoba ciudad

Provincia

Salud

Cofradías

Noticias relacionadas

Deportes

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece un motorista en Córdoba tras ser arrollado por un camión en la avenida de Libia
  2. El hombre hallado en Trassierra no habría fallecido por causas naturales
  3. Dónde comer en la sierra de Córdoba: cinco restaurantes perfectos para un día en la naturaleza
  4. Un terremoto de 4,4 grados y epicentro en el mar de Alborán se deja sentir en la provincia de Córdoba
  5. Mi hijo ya no está': el padre del comerciante hallado muerto en Trassierra abre su taller por última vez
  6. El giro que amenaza la Semana Santa de Córdoba: estos son los días con posibilidad de lluvia
  7. Caseteros de Córdoba alertan del nuevo incremento de costes y de la reducción de la rentabilidad antes de la Feria 2026
  8. Si se mantiene el conflicto, los bancos tendrán que endurecer las condiciones para conceder hipotecas

Estas son las gasolineras más baratas para repostar en Córdoba antes de la rebaja del IVA del Gobierno

Estas son las gasolineras más baratas para repostar en Córdoba antes de la rebaja del IVA del Gobierno

Parcelaciones de Córdoba: la regularización y la dotación de servicios básicos se atasca

Parcelaciones de Córdoba: la regularización y la dotación de servicios básicos se atasca

La familia del niño Pedro, entre la esperanza y la precaución, ante el nuevo medicamento para la piel de mariposa

La familia del niño Pedro, entre la esperanza y la precaución, ante el nuevo medicamento para la piel de mariposa

La Diputación de Córdoba poda y desbroza los márgenes de las carreteras de la sierra para prevenir incendios

La Diputación de Córdoba poda y desbroza los márgenes de las carreteras de la sierra para prevenir incendios

El medicamento 'Vyjuvek' para la piel de mariposa llegará a Córdoba en unas semanas y ya hay una primera beneficiaria

Mariví, madre de una niña cordobesa con piel de mariposa: "Fue una agradable sorpresa conocer que Andalucía aprueba financiar el medicamento"

Mariví, madre de una niña cordobesa con piel de mariposa: "Fue una agradable sorpresa conocer que Andalucía aprueba financiar el medicamento"

Feria taurina de Córdoba 2026: Lances de Futuro define las fechas y el número de festejos

Feria taurina de Córdoba 2026: Lances de Futuro define las fechas y el número de festejos

"Una ballena, a la venta en las carnicerías": el anuncio que sorprendió a Córdoba un día de 1951

"Una ballena, a la venta en las carnicerías": el anuncio que sorprendió a Córdoba un día de 1951
Tracking Pixel Contents