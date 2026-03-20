La actualidad del viernes 20 de marzo
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El atasco en las parcelaciones de Córdoba, las nuevas normas urbanísticas y la alerta por la explosión de polen centran nuestro boletín para comenzar el día
El atasco en la regularización de las parcelaciones de Córdoba y la llegada de servicios básicos, que frustra las expectativas de muchos vecinos, abre nuestro boletín de este viernes 20 de marzo. También ponemos el foco en las nuevas normas urbanísticas de la ciudad, que apuestan por espacios más amplios, garajes de mayor tamaño y criterios de sostenibilidad. Además, advertimos de la alerta por alergias, ya que la previsión de la Red Española de Aerobiología anticipa una intensa concentración de polen de plátano de sombra en los próximos días.
- PARCELACIONES | La regularización de las parcelaciones de Córdoba y la dotación de servicios básicos se atasca: "Mira que estábamos contentos"
- URBANISMO | Pasillos más anchos, garajes más grandes y sostenibilidad: las nuevas normas urbanísticas de Córdoba
- SALUD | Alerta por alergia en Córdoba: la previsión de la REA pronostica una 'explosión' de polen de plátano de sombra
Además, también destacamos:
Tema del día
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Córdoba ciudad
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Provincia
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Salud
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Cofradías
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Deportes
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