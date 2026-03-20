El atasco en la regularización de las parcelaciones de Córdoba y la llegada de servicios básicos, que frustra las expectativas de muchos vecinos, abre nuestro boletín de este viernes 20 de marzo. También ponemos el foco en las nuevas normas urbanísticas de la ciudad, que apuestan por espacios más amplios, garajes de mayor tamaño y criterios de sostenibilidad. Además, advertimos de la alerta por alergias, ya que la previsión de la Red Española de Aerobiología anticipa una intensa concentración de polen de plátano de sombra en los próximos días.

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AGENDA DE CUARESMA | Cinco viacrucis y presentación de patrimonio restaurado

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