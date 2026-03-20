Estas son las gasolineras más baratas para repostar en Córdoba antes de la rebaja del IVA del Gobierno

El precio del combustible sigue al alza a la espera de la rebaja del IVA del Gobierno. El conflicto de Oriente Próximo se refleja sin duda en la economía y afecta directamente en los precios de la energía y, como no podía ser de otra forma, al mercado del petróleo que no para de subir. Los ataques a infraestructuras energéticas y las dificultades en el estrecho de Ormuz han tensionado el suministro y han elevado con fuerza la cotización del Brent, la referencia de Europa, que ha subido en los últimos días de manera exponencial, rozando los 120 dólares. Hoy se ha moderado y se sitúa en 107 dólares.

Esa presión ya se refleja en todo el territorio nacional, donde el precio medio de la gasolina se sitúa en torno a 1,709 euros por litro y el del diésel en 1,837 euros, según los últimos datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE) difundidos esta semana.

Para paliar estos efectos, el Gobierno aprobará hoy la rebaja del IVA del 10% en los combustibles, dentro de un paquete de medidas anticrisis. Hoy se conocerán todos los detalles del decreto que regulará este anuncio.

Surtidores de gasolina. / José Luis Roca

Ante esta situación, muchos conductores buscan la gasolinera más económica para repostar. El precio de la gasolina en Córdoba varía según la estación donde repostemos. Desde Diario CÓRDOBA recabamos los datos del Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio de Transición Ecológica con las estaciones de servicio que ofrecen el combustible más económico en la ciudad de Córdoba, con marcadores actualizados a las 8.00 horas de este viernes 20 de marzo.

En el caso de la gasolina 95, la horquilla de precios oscila entre 1,669 y 1,939, con una diferencia de 27 céntimos entre la más y la menos económica. Mientras que en el caso del diesel, los precios están entre 1,789 y 2,085 euros, con una diferencia de 30 céntimos.

Gasolineras baratas en Córdoba capital

Gasolina 95

En Córdoba ciudad el precio de la gasolina 95 puede fluctuar 19 céntimos entre las gasolineras más caras y las más baratas. Las estaciones más económicas son:

Enerplus (Avenida de las Lonjas, s/n). Precio: 1,729 euros

Petroil Energy La Granja (Carretera de Palma del Río Km. 5,5). Precio: 1,765 euros

Petroil Energy Azahara (Carretera C-431 Córdoba-Palma del Río Km. 3,300). Precio: 1,765 euros

Gasóleo A

En Córdoba ciudad el precio del gasoil puede fluctuar 56 céntimos entre las gasolineras más caras y las más baratas. Las estaciones más económicas son:

Enerplus (Avenida de las Lonjas, s/n). Precio: 1,829 euros

Galp (Avenida Profesor Arnold J. Toynbee, 23). Precio: 1,859

Ballenoil (Avda. Libia, 34). Precio: 1,879 euros.

Las gasolineras más baratas de la provincia

Gasolina 95

En la provincia, la diferencia entre la estación más cara y la más barata es de 27 céntimos. Estas son las tres gasolineras más baratas de la provincia:

La Chica (La Carlota). Carretera A-445 Posadas-La Carlota Km 19,200. Precio: 1.669

E.S. Reto Ahorro (Fuente Palmera). Carretera Fuentecubiera Km. 8,300. Precio: 1.689

F. del Moral (Rute). Avenida Blas Infante s/n. Precio: 1.689

Gasóleo A

En la provincia, la diferencia entre la estación más cara y la más barata es de 58 céntimos. Estas son las tres gasolineras más baratas de la provincia: