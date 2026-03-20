La regularización de las parcelaciones de Córdoba y la dotación de servicios básicos se atasca: "Mira que estábamos contentos"

En torno a una treintena de parcelaciones de Córdoba capital trabajan ya con la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) para utilizar algunas de las vías que ofrece la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) y conseguir servicios básicos. Ya mismo se cumplen cuatro años de la creación de la Oficina del Territorio, un instrumento puesto en marcha por Urbanismo para, precisamente, aprovechar el impulso que daba la Lista no solo para tener agua, saneamiento o luz en estos núcleos, sino para alcanzar la plena regularización cuando sea posible.

Tras unos años de intenso de trabajo y tras alcanzarse hitos urbanísticos en otra época impensables, muchos parcelistas notan ahora cierta "parálisis". Lo confirma el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), Juan Andrés de Gracia, que asegura que el problema ahora mismo "es la falta de personal para asumir el trabajo que se ha generado". Si bien al principio la dotación de la oficina podía asumir los trabajos iniciales, el hecho de que muchas parcelaciones se hayan animado a coger los caminos que ofrece la Lista ha empezado a aumentar la carga. De Gracia entiende que es en la parte administrativa donde el avance "se colapsa".

El presidente del CMC apunta hacia otra carencia que se percibe en este sentido, la falta de unificación de criterios para un trabajo que no depende solo de Urbanismo. Por lo que se aboga en este punto por una coordinación total de aquellos organismos y empresas que intervienen en estos procesos, como son Emacsa o la Hacienda municipal.

Primera reunión de la Oficina del Territorio entre Urbanismo y parcelistas, celebrada en el salón de actos de la sede de Sadeco en julio de 2022. / ÓSCAR BARRIONUEVO

Por su parte, Urbanismo justifica la situación con la complejidad del proceso de regularización y de dotación de servicios. Fuentes de Urbanismo señalan a CÓRDOBA que todo aquello que tiene que ver con el trabajo de parcelaciones es un "proceso lento".

Campiñuela Baja Norte: "Hay un atasco enorme"

Campiñuela Baja Norte, situada pasada Fátima y en dirección a Rabanales, fue la primera parcelación de Córdoba que se acogió al artículo 76.6 de la Lista, que permite que, con carácter excepcional, puedan adelantarse los servicios básicos de luz, agua y saneamiento para aquellas edificaciones ilegales terminadas hace más de seis años. Urbanismo les concedió la licencia para las obras en noviembre de 2025, pero no las han podido contratar.

Como explica Antonio Moya, portavoz de los propietarios de la zona, para poder contratar los trabajos necesitan constituirse como entidad urbanística colaboradora. Ya tienen los estatutos de la entidad e incluso los enviaron al notario, pero Urbanismo debe darles el visto bueno. "Llevamos esperando esto desde noviembre", lamenta Moya, que entiende que "hay un atasco enorme en la Oficina del Territorio".

Viviendas en la parcelación de Campiñuela Baja Norte. / A. J. GONZÁLEZ

El Sol: "Nos dicen que hay un problema de falta de personal"

El Sol es de las parcelaciones que pueden alcanzar la plena legalidad con la ley en mano. José Luis Vega, portavoz de la zona, cuenta que en octubre del año pasado se aprobó de forma definitiva el proyecto de reparcelación tras 18 años de trabajo. Lo que viene ahora es la urbanización de los terrenos, pero todavía queda un trámite administrativo pendiente. "Urbanismo tiene que comunicar esa aprobación de la reparcelación a cada uno de los 315 propietarios que somos y luego dar un mes de plazo para la presentación de recursos si los hubiera", detalla. Sin embargo, asegura, no ha llegado todavía "ninguna notificación", que es el documento que les permitiría inscribir las parcelas en el Registro de la Propiedad.

Vega comenta que lo que se les ha trasladado es que "hay un problema de falta de personal", pero considera que se podría buscar una método de notificación más rápido. Ver la legalidad tan cerca, añade, es "ilusionante", pero por momento se vuelve "decepcionante" con el hecho de que "cada paso sea tan costoso de llevar a cabo".

Parcelación El Sol. / A. J. GONZÁLEZ

Maravillas del Aeropuerto: "Mira que estábamos contentos"

Parcelaciones como Maravillas del Aeropuerto, Aljarafe o La Perla han dado ya pasos para acogerse al artículo 75 de la Lista, el que permite elaborar planes especiales para conseguir servicios básicos -con una serie de (no pocos) requisitos-. Ángela Fernández es portavoz vecinal de Maravillas del Aeropuerto y recuerda que en octubre de 2025 se aprobó el plan especial de la zona, pero deben introducir una serie de modificaciones. El problema, explica Fernández, es que no terminan de concretarles qué deben cambiar. "Que nos digan qué hay que modificar", pide.

Maravillas del Aeropuerto insiste en que aquí la clave es el agua y lamenta que de unos "inicios positivos" se ha pasado ahora a una situación en la que parece que todo va "a ralentí". "Mira que estábamos contentos", asegura.

Buzones en la parcelación de Maravillas del Aeropuerto. / A. J. GONZÁLEZ

La Perla: "No se ha dado ningún avance desde julio"

La parcelación La Perla, ubicada entre La Golondrina y Majaneque, se encuentra en la misma situación que Maravillas del Aeropuerto. En julio del año pasado, Urbanismo admitió a trámite el Plan Especial de Adecuación Ambiental y Territorial para las parcelaciones de La Perla I y II y todavía están esperando a que salga a información pública. "No se ha dado ningún avance desde julio", lamenta Antonia Otero, presidenta de los vecinos de la zona.

"Pagamos impuestos y apenas tenemos nada", reprocha Otero, que recuerda el desembolso de dinero que supondrá la llegada de servicio básicos (tienen luz, pero no agua ni saneamiento). La portavoz de La Perla entiende que el Ayuntamiento podría actuar como ente inversor en esas obras futuras, como ha ocurrido en Cádiz, de forma que los vecinos "tengamos que poner una parte, pero no toda, porque es muchísimo dinero".