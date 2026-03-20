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La reforma del edificio de la Real Academia de Córdoba en Ambrosio de Morales comenzará tras Semana Santa

Construcciones Antroju será la empresa encargada de las obras de la primera fase de la reforma del edificio de la Real Academia de Córdoba, que se centrarán en cubiertas, paramentos y carpinterías

Interior del edificio de la calle Ambrosio de Morales donde tenía su sede la Real Academia de Córdoba.

Interior del edificio de la calle Ambrosio de Morales donde tenía su sede la Real Academia de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

Las obras de la primera fase de la reforma del edificio de la calle Ambrosio de Morales, donde tenía su sede la Real Academia de Córdoba, comenzarán después de Semana Santa. Según ha podido confirmar este periódico, será justo tras el Domingo de Resurrección -con toda probabilidad, el 6 de abril- cuando comiencen los trabajos, adjudicados por la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) a la única empresa que se presentó a la licitación, Construcciones Antroju.

De cumplirse el plazo de ejecución, establecido en ocho meses, esta primera fase de la obra podría estar acabada en este mismo ejercicio. La adjudicataria, que realizará los trabajos por 571.758 euros, actuará en la edificación principal, la que recae en la calle Ambrosio de Morales. El edificio al completo está formado por dos casas, la 9 y la 9 bis. Ambas dejaron de utilizarse en el año 2007 ante el mal estado de las mismas. A partir de ese año, la Real Academia estableció su sede en la calle Alfonso XIII.

El presupuesto total de la reforma, al menos el que se comunicó en un principio, asciende a 1,5 millones de euros. Esa cantidad podrá verse incrementada si se tiene en cuenta que la licitación de esta primera fase tuvo que publicarse dos veces. En la primera, el contrato quedó desierto y Urbanismo decidió aumentar el presupuesto base.

Córdoba Estado de la sede edificio de la Real Academia en la calle Ambrosio de Morales

Edificio de Ambrosio de Morales donde tenía su sede la Real Academia de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Los trabajos que se llevarán a cabo

Según el proyecto, el edificio donde se asentaba la Real Academia presenta daños en las cubiertas. El agua de lluvia entra y provoca afecciones a las estructuras de madera. También presentan deterioro los elementos de forjado de la primera planta y los muros de carga.

La adjudicataria deberá centrar sus trabajos en las cubiertas, actuando tanto en la cobertura como en la estructura de madera que da soporte a la misma, de forma que pueda asegurarse el mantenimiento del edificio. El proyecto incluye, además, el resanado y pintado de paramentos exteriores e interiores y la reparación de las carpinterías.

Noticias relacionadas y más

Construcciones Antroju deberá también colocar nuevas instalaciones de electricidad, fontanería y saneamiento en la planta baja, así como sustituir los aseos existentes por unos adaptados.

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