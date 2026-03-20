Procesión de la Bondad de Córdoba: horario, recorrido y estrenos

La prohermandad de la Bondad realizará este sábado 21 de marzo su salida procesional desde la parroquia de Nuestra Señora de la Fuensanta, en una jornada marcada por la continuidad en su recorrido y diversas novedades patrimoniales.

La corporación repetirá el itinerario desarrollado en 2025, lo que permitirá que el cortejo permanezca en las calles durante más de seis horas. La salida está prevista a las 17.30 horas desde el Pocito, iniciando un recorrido que discurrirá por Conquistador Ordoño Álvarez, Periodista Justo Urrutia y Periodista José Luis de Córdoba, Periodista Eduardo Baro y Camino de la Barca, Cuesta de la Pólvora y Pelagio, Avenida Nuestra Señora de la Fuensanta y Agustín Moreno.

Posteriormente, la procesión llegará a la parroquia de Santiago a las 20.30 horas, para continuar hacia la basílica menor de San Pedro y la plaza de San Pedro. El recorrido seguirá por Alfonso XII y la glorieta Puerta Nueva, Hernando de Magallanes, Madre Mogas y Pelagio, Cuesta de la Pólvora y Conquistador Ordoño Álvarez, hasta alcanzar la plaza del santuario de la Fuensanta. La entrada está prevista a las 23:45 horas en el Pocito.

Estrenos

En el apartado de estrenos, destaca la incorporación de la imagen de Shira, la portera del patio de Caifás, que se integrará en el paso de misterio que representa el momento de las tres negaciones de San Pedro. La talla, realizada por el escultor Antonio Bernal, representa a la portera del patio del sumo sacerdote, quien, según el relato evangélico, reconoce al apóstol y, tras escuchar sus negaciones, señala a los soldados su sospecha de que también era seguidor de Jesús.

Asimismo, se estrena la imagen de un gallo, también tallado y policromado por el propio Bernal, captado en el instante de su canto, elemento simbólico clave en este pasaje.

Acompañamiento musical

En el apartado musical, la procesión contará con la participación de la Agrupación Musical del Santísimo Cristo de Gracia, que acompañará al paso de misterio, mientras que la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de la Fuensanta abrirá el cortejo tras la cruz de guía.