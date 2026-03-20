Michelin valora la comida cordobesa de excelente calidad de Viena

El restaurante Lola Tapas de Viena, regentado por Francisco Medina y Remedios Tinoco, él de Posadas y ella de Palma del Río, ha vuelto a ser incluido por la Guía Michelin de Austria dentro de la categoría Big Gourmande. Con este distintivo, la guía más importante de la gastronomía mundial distingue a negocios que ofrecen comida de excelente calidad y a buen precio. Y en este caso lo hace con gastronomía cordobesa en la capital austriaca.

Del restaurante vienés con alma andaluza (es regentado por los dos cordobeses y un compañero granadino, Francisco Maldonado) la citada guía asegura que es “un restaurante de visita obligada para quienes buscan una experiencia gastronómica española auténtica en Viena” y recomienda a los clientes hacer una reserva anticipada “debido a la alta demanda”.

Reconocido por su calidad desde 2023

El negocio entró en la guía Michelín en el año 2023, donde se ha mantenido desde entonces, para subir un escalafón más en 2025, cuando fue ya incluido en las propuestas Big Gourmande, categoría en la que ha sido ratificado en la guía de 2026.

Uno de sus gestores, Francisco Medina, indicaba a Diario CÓRDOBA que esta confirmación viene a poner de manifiesto dos cuestiones. La primera, que el esfuerzo que todo el equipo del restaurante está desarrollando está obteniendo sus frutos y, en segundo lugar, que la comida cordobesa, con unas profundas raíces tradiciones, se ha hecho ya un hueco importante en los paladares de los vieneses y de muchos de sus visitantes.

Así, entre sus platos más destacados destacan el rabo de toro, el salmorejo, las berenjenas con miel o las croquetas de jamón ibérico, entre otras excelencias como el membrillo de Puente Genil, los embutidos ibéricos de Los Pedroches, el vino de Montilla-Moriles o la mermelada y las naranjas de Palma del Río. Aunque también hacen guiños a otros territorios de España con propuestas como el queso manchego o la tortilla de patatas, pasando por filete de atún rojo a la plancha con ensalada de aguacate y crema catalana