¿Lloverá en Córdoba en Semana Santa? Los expertos hacen un primer avance para los días grandes de los cofrades

La cuenta atrás para la Semana Santa de Córdoba 2026 ya ha comenzado. En la recta final de la Cuaresma, a tan solo una semana del Viernes de Dolores, surge la gran pregunta que ronda cada año en la cabeza de los cofrades y también en la del resto de cordobeses y los hoteleros en unas fechas tan señaladas, no solo para las hermandades, también para el sector turístico. ¿Hará buen tiempo o habrá que mirar al cielo con expectación para saber si los pasos podrán salir a la calle?

Aunque todavía es pronto para dar un pronóstico concreto, ya que los expertos apuntan que en primavera es imposible acertar con una previsión a más de 4 o 5 días, a no ser que se perciba con claridad la llegada de un anticiclón, la climatología se atreve ya a dar un primer avance sobre el tiempo en la semana grande de los cofrades, que se celebrará este año del 29 de marzo al 5 de abril. La llegada de la borrasca Therese en pleno equinoccio de primavera ha hecho que se activen todas las alertas y la tendencia para los próximos días es algo cambiante.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este último fin de semana de Cuaresma será lluvioso en Córdoba capital, con especial incidencia de lluvias este viernes y mañana sábado. El domingo se despejarán los cielos levemente, aunque la Aemet sigue pronosticando la presencia de lluvia y será el lunes cuando vuelva a salir el sol en la ciudad. Así, según la Aemet los cielos se mantendrán parcialmente despejados y con un tiempo estable durante la semana del Domingo de Ramos, al menos hasta el jueves, donde llega la previsión del organismo estatal.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Pero no son todo buenas noticias, la lluvia vuelve a aparecer en la víspera de la Semana Santa. Si nos fijamos en otros portales meteorológicos como AccuWeather, eltiempo.es o Meteored que dan un pronóstico algo más amplio, podemos hacer la primera estimación del tiempo en la Semana Santa.

¿Qué tiempo hará a partir del Domingo de Ramos?

Eltiempo.es apunta a la llegada de una nueva borrasca el Sábado de Pasión, aunque para el Domingo de Ramos, el pronóstico dibuja cielos parcialmente despejados, sin presencia de lluvia. El tiempo se mantendrá en esta línea, con un 0% de probabilidad de lluvia, al menos hasta el Jueves Santo, según los portales citados.

La estación de penitencia de la Entrada Triunfal. / Víctor Castro

En cuanto a las temperaturas, según Meteored, los termómetros bajarán el Domingo de Romos y oscilarán entre los 4 y los 17 grados centígrados. A partir del Martes Santo subirán de manera progresiva y llegarán ya a los 20º de máxima, llegando el jueves hasta los 23 grados. Según este portal, el Miércoles y el Jueves Santo serán los días con mejor tiempo, ay que los cielos lucirán completamente despejados.

Para conocer el pronóstico y detallado de la semana, sobre todo, de la recta final, habrá que esperar aún algunos días más. No obstante, por ahora, el panorama no es para nada negativo, por lo que las cofradías pueden respirar.