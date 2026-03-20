El IES Grupo Cántico de Córdoba tendrá gimnasio y ascensor con una inversión de 650.000 euros.

El IES Grupo Cántico de Córdoba dará un salto importante en sus instalaciones con nuevas dotaciones largamente esperadas. La Junta de Andalucía, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha adjudicado las obras de ampliación, mejora de la accesibilidad y reforma del centro por un importe de 648.170,72 euros, una actuación que permitirá dotar al instituto de un gimnasio de nueva planta y de un ascensor.

Según ha informado la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en una nota de prensa, los trabajos han sido adjudicados a la empresa Construcciones Serrot S.A. y cuentan con un plazo de ejecución de seis meses.

La intervención se centrará en tres grandes líneas: la creación de nuevos espacios deportivos, la eliminación de barreras arquitectónicas y la mejora de distintas zonas ya existentes del instituto. El objetivo es reforzar la funcionalidad del centro y responder a necesidades básicas en materia de accesibilidad y equipamientos.

Un nuevo gimnasio de 480 metros cuadrados

La actuación contempla la construcción de un gimnasio de nueva planta con sus correspondientes aseos y vestuarios. El nuevo edificio contará con 480 metros cuadrados de superficie y se levantará en una zona libre de la parcela.

Con esta ampliación, el IES Grupo Cántico completará su oferta de instalaciones deportivas, que actualmente ya dispone de varias pistas polideportivas. La creación de este espacio permitirá mejorar las condiciones en las que se desarrolla la actividad física del alumnado y dar respuesta a una demanda habitual en muchos centros educativos.

Un ascensor para eliminar barreras arquitectónicas

Otro de los elementos clave del proyecto será la instalación de un ascensor, del que el centro carece en la actualidad. Esta mejora busca garantizar la accesibilidad en el edificio de aulario, que cuenta con 2 plantas y 3 tramos de escaleras.

La incorporación de este sistema resulta especialmente relevante para facilitar el acceso de alumnado, profesorado o personal con problemas de movilidad y para adaptar el instituto a criterios de inclusión y accesibilidad universal.

Reparación de aseos y cubiertas

Junto al nuevo gimnasio y al ascensor, la obra incluirá también la reparación de los núcleos de aseos y de las cubiertas del centro, una intervención que permitirá mejorar el estado general de las instalaciones y corregir deficiencias acumuladas.

Noticias relacionadas

Con esta inversión, la administración andaluza impulsa una actuación de calado en uno de los institutos de la capital cordobesa. La mejora del IES Grupo Cántico de Córdoba no solo ampliará sus equipamientos, sino que también reforzará la accesibilidad y las condiciones de uso diario de un centro educativo que ganará en comodidad, funcionalidad y servicios para toda su comunidad escolar.