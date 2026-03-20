Hurtado ve una oportunidad para Córdoba en la falta de AVE a Málaga y pide promocionar la Semana Santa en la red

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha tildado de "bulo" las estimaciones de 1.300 millones de pérdidas en Semana Santa por la falta de conexión ferroviaria entre Madrid y Barcelona realizadas por la Junta de Andalucía y ha lamentado que el alcalde, José María Bellido, y el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, vayan "a la zaga para cumplir con su amo", Juanma Moreno, sumándose al carro de los agravios contra el Gobierno central. En una rueda de prensa en la que también ha criticado "la parálisis" de la Oficina del Territorio a la hora de regularizar parcelaciones en Córdoba, Hurtado ha lamentado que el presidente andaluz dé datos sin rigor para zarandear "el agravio" contra Pedro Sánchez y espolear de paso la campaña electoral andaluza en ciernes.

Estación de trenes de Córdoba. / Víctor Castro / COR

En este contexto, el portavoz del PSOE entiende que el hecho de que el AVE no llegue a Málaga lejos de ser un problema, como ha denunciado el PP, puede ser una oportunidad para Córdoba. De hecho, ha ofrecido los datos de enero del Instituto Municipal de Turismo (Imtur) para demostrar que el flujo de turistas que crece en Córdoba es el de los viajeros extranjeros, un 3%, y ha considerado además que la irrupción de la Guerra de Irán también puede ser un factor que termine afectando al turismo. En ese sentido, ha pedido al alcalde que ponga en marcha una campaña de promoción de la Semana Santa de Córdoba en toda la red de ciudades AVE para que todos aquellos que se mueven en AVE o quieren disfrutar de la Semana Santa pueden venir a Córdoba", ha dicho.

Seguridad versus prisas

Hurtado ha recordado que la caída del talud en Álora por las últimas borrascas obliga a Adif a acometer una actuación compleja que requiere de tiempo para garantizar al 100% la seguridad del tren de Alta Velocidad. Según el socialista, “Moreno Bonilla se está inventando los datos con relación a los efectos económicos de la suspensión del servicio AVE a Málaga en Semana Santa, nadie se los cree”, aunque agrega que “esta circunstancia puede ser una gran oportunidad para Córdoba si se promociona nuestra Semana Santa en la red española de Trenes de Alta Velocidad”.