Hurtado (PSOE): "La Gerencia de Urbanismo está siendo el freno de la regularización de las parcelaciones de Córdoba"

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, considera que es la Gerencia de Urbanismo la que está frenando la regularización y dotación de servicios de las parcelaciones de Córdoba. El edil se suma a las críticas de algunos parcelistas y del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) sobre "la parálisis" de la Oficina del Territorio, un instrumento puesto en marcha por Urbanismo para, precisamente, aprovechar el impulso que daba la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) para la regularización de las urbanizaciones y su dotación de servicios básicos. Hurtado ha recordado que en esa situación se encuentran en Córdoba alrededor de 120 parcelaciones, es decir, unas 11.000 viviendas y 50.000 personas afectadas.

Falta de personal

El socialista considera que la Oficina de Territorio está "bloqueada" y responsabiliza de ello a la Gerencia de Urbanismo y "a la incompetencia de sus responsables". Además, considera que si esta oficina creada por el Ayuntamiento hace ahora cuatro años no tiene personal suficiente ni procedimientos "ágiles" es por una decisión política. En este sentido, Hurtado ha recordado que el organismo autónomo ha cerrado la liquidación de un presupuesto de 25 millones con superávit de 31 millones, y que de los 10,7 millones previstos de gastos de personal se han gastado solo el 80%. "Han dejado sin gastar 2 millones en gastos de personal; no es un problema de recursos", ha zanjado Hurtado.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado. / CÓRDOBA

"La cuestión es que la Gerencia está sirviendo de freno a la regularización de parcelaciones cuando se creó para lo contrario y su no tiene personal es porque no quiere", ha añadido para hablar de "incompetencia, falta de capacidad y compromiso político" del gobierno municipal de José María Bellido.