Humildad y Paciencia y el Rescatado lucen sus túnicas restauradas

La Diputación de Córdoba ha respaldado dos destacadas actuaciones de conservación del patrimonio cofrade de la ciudad, centradas en la restauración de piezas de gran valor devocional e histórico vinculadas a distintas hermandades.

Por un lado, la casa hermandad de la Paz acogió la presentación de la restauración de la túnica de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia. La intervención ha sido ejecutada por el taller de Antonio Villar, siguiendo el proyecto técnico de la conservadora Ana Infante, y se enmarca dentro de la línea de subvenciones de patrimonio cofrade impulsada por la institución provincial.

Presentación de la restauración de la túnica de tisú de plata bordada en oro de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia. / Víctor Castro

Túnica torera del Rescatado

Por otro, la capilla de los titulares de la hermandad del Rescatado en la parroquia de Nuestra Señora de Gracia (Trinitarios), fue el escenario de la presentación de la restauración de la túnica de Nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado.

Bendición de la túnica de Nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado / Víctor Castro

Esta singular pieza fue realizada a partir del traje de luces del novillero Rafael Sánchez Saco, lo que le confiere un carácter especialmente significativo dentro del patrimonio textil cofrade. La restauración ha sido llevada a cabo por Juan Pablo Morales, igualmente dentro del programa de ayudas al patrimonio cofrade de la Diputación.

En ambos actos estuvo presente el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, quien puso en valor la importancia de estas intervenciones para la conservación, protección y difusión del patrimonio cultural y devocional de la provincia, subrayando el compromiso institucional con las hermandades y cofradías en la preservación de su legado histórico.