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Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 20 de marzo de 2026

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada

Puesta en escena de ‘La Barraca’

Puesta en escena de ‘La Barraca’ / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Teatro

Puesta en escena de ‘La Barraca’

Basada en la novela de Vicente Blasco Ibáñez, es una adaptación al teatro que indaga en la lucha entre razón y violencia, el arraigo a la tierra y las tensiones sociales de una comunidad. Estructurada en tres actos, se trata de un drama humano intenso sobre la convivencia y la exclusión.

CÓRDOBA. Gran Teatro.

Avda. Gran Capitán.

20.00 horas.

Teatro

‘Esto no es lo que era’

Espectáculo de comedia donde Gitanilla, una figura de plástico de calidad, cuenta sus vivencias, historias más intimas y cómo finalmente encontró un hogar de la mano de su querida Rosario.

CÓRDOBA. Teatro Avanti.

María Auxiliadora, s/n.

20.30 horas.

Música

Concierto de Rocío Guzmán

ETC cante VOL.1 es el nuevo proyecto de Rocío Guzmán en el que fusiona la tradición flamenca con la electrónica contemporánea. La propuesta incluye desde versiones personales como Mi petenera, inspirada en los maestros Chacón y Morente, hasta piezas originales como Vuestro Manuêh, una bulería que mezcla la estructura rítmica tradicional con el minimalismo de Terry Riley y el free jazz.

CÓRDOBA. Teatro Góngora.

Jesús y María

20.00 horas.

Conciertos de invierno

Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba

Conciertos extraordinarios en la Mezquita-Catedral, diseñados especialmente para acompañar el tiempo de Cuaresma que llegará a diferentes parroquias e iglesias de Córdoba.

CÓRDOBA. Mezquita-Catedral.

Cardenal Herrero, 1.

20.00 horas.

Día Mundial Narración Oral

‘Cuentos a cinco voces’

Propuesta dirigida a público adulto para celebrar el Día Mundial de la Narración Oral, la fiesta de la palabra que narra y cuenta. Participan en ella los narradores Sofía Volvoreta, de Madrid; Diego Magdaleno, de Sevilla; Sandra Cerezo, de Cádiz, e Irene Reina y Carmen Sara Floriano, de Huelva.

CÓRDOBA. Biblioteca Central Antonio Gala.

Ronda del Marrubial, s/n.

19.30 horas.

Música

Recital flamenco

La peña flamenca Fosforito acogerá una velada flamenca en el que intervendrá el cantaor y guitarrista Ricardo Fernández. Acceso libre hasta completar el aforo del local.

CÓRDOBA. Taberna de las Beatillas.

Plaza de las Beatillas, 4.

21.30 horas.

Teatro

Representación Benéfica

La obra Un mal momento reflexiona con una pizca de humor y mucho enredo sobre situaciones de nuestra vida cotidiana. Escrita por y para el teléfono de la esperanza, toda la recaudación irá destinada a dicha asociación.

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CÓRDOBA. Salón de actos de la ONCE.

Dr. Manuel Ruiz Maya, 8.

19.00 horas.

8M

Chirigotas feministas

La UCO acogerá la actuación de Las Cordosiesas y Las Cadiwoman para un espectáculo dedicado al feminismo.

CÓRDOBA. Rectorado de la UCO.

Avenida de Medina Azahara, 5.

19.00 horas.

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