Grado en Trabajo Social y másteres: la Universidad de Córdoba refuerza su oferta académica con cinco nuevas titulaciones

La Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua) ha autorizado la implantación de nuevas titulaciones universitarias en Andalucía para el curso 2026/2027, entre las que la Universidad de Córdoba refuerza su oferta académica con varios grados y másteres, todos ellos con informe favorable.

En concreto, la institución cordobesa ha obtenido luz verde para cinco nuevas titulaciones, entre las que destacan el grado en Trabajo Social y distintos programas de posgrado. Entre estos últimos figuran el máster universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos -en colaboración con la Universidad de Jaén-, el máster en Dirección y Gobierno de las Administraciones Públicas y el máster universitario en Música (Investigación/Interpretación).

A estas propuestas se suma también el máster universitario en Marketing Digital basado en Datos, diseñado junto a la Universidad Pablo de Olavide, que, pese a contar con informe favorable, finalmente no se implantará en el curso 2026/2027 como estaba previsto.

Casi 50 propuestas favorables

En el conjunto de Andalucía, Accua ha evaluado 56 propuestas de titulaciones, de las que 49 han recibido informe favorable (un 87,5%) y siete han sido rechazadas. De ellas, 36 corresponden a universidades públicas y 13 a privadas, lo que refleja un alto nivel de aprobación en el sistema público, donde el porcentaje de éxito alcanza el 95%.

Por áreas de conocimiento, las nuevas titulaciones se distribuyen principalmente entre Ciencias de la Salud e Ingeniería y Arquitectura (con doce títulos cada una), seguidas de Ciencias Sociales y de la Educación (once), Ciencias Económicas y Empresariales (ocho), Ciencias (cinco), Ciencias Jurídicas (cuatro) y Humanidades (cuatro).

Títulos conjuntos con otras instituciones andaluzas

Además, la Universidad de Córdoba participa en varios títulos conjuntos con otras instituciones andaluzas, dentro de un modelo de colaboración interuniversitaria que suma un total de doce programas -once másteres y un doctorado- en los que intervienen hasta nueve universidades públicas.

Desde Accua destacan que su objetivo es garantizar que las nuevas titulaciones cumplan con los estándares de calidad exigidos, de forma que los estudiantes puedan acceder al mercado laboral con garantías y contribuir al desarrollo social y económico de Andalucía. En este contexto, la ampliación de la oferta académica de la Universidad de Córdoba refuerza su posicionamiento dentro del sistema universitario andaluz y su capacidad para adaptarse a las nuevas demandas formativas.