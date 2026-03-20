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Salud

La familia del niño Pedro, entre la esperanza y la precaución, ante el nuevo medicamento para la piel de mariposa

Espera que el tratamiento sea un avance contra las infecciones recurrentes

Pilar Aranda, con su hijo Pedro.

Pilar Aranda, con su hijo Pedro. / CÓRDOBA

M.J. Raya

M.J. Raya

Pedro, un niño cordobés de 11 años, será evaluado dentro de unas semanas en el hospital Reina Sofía para poder recibir el nuevo medicamento para determinados pacientes que padecen un subtipo de la enfermedad de piel de mariposa. Pilar Aranda, madre de Pedro, señala que su hijo ya tiene cita con el dermatólogo y que, actualmente, tiene recetados otros dos medicamentos por la sanidad pública, considerados como huérfanos porque provienen del extranjero, al igual que espera que pronto su hijo pueda recibir el nuevo fármaco que acaba de decidir financiar la Junta de Andalucía para este tipo de enfermedad.

La madre de este menor de 11 años indica que espera que este tratamiento sea un avance para su hijo, ya que Pedro sufre las consecuencias de las recurrentes infecciones derivadas de las heridas que ocasiona esta enfermedad. Desde hace un tiempo, este estudiante de sexto de Primaria del colegio Virgen del Carmen, centro que hace unos años organizó una carrera impulsada por dos de sus profesores para dar visibilidad a esta enfermedad, se está beneficiando de atención hospitalaria domiciliaria, lo que le permite no tener que quedarse ingresado cuando recibe medicación intravenosa contra las infecciones que padece.

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Carrera celebrada por el colegio El Carmen para dar visibilidad a la enfermedad de piel de mariposa. / FRANCISCO GONZALEZ

Esperanza, pero también precaución

Pilar Aranda, aunque se muestra contenta con que la Junta de Andalucía haya decidido financiar un medicamento que las familias de pacientes con piel de mariposa llevaban meses demandando que se aprobara en España, se muestra precavida hasta conocer qué beneficios y efectividad le reportará el tratamiento a su hijo, ya que otras veces han puesto la esperanza en otros medicamentos para la piel de mariposa y luego no han resultado como se esperaba.

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