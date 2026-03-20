Obituario
Los fallecidos en Córdoba el viernes 20 de marzo
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 21 de marzo, están previstas las siguientes inhumaciones:
Joaquina Aranda Montenegro
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.
Aurora Cruz Torres
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Francisca Blanco Marcos
La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de San Rafael.
Encarnación Martinez Obispo
La inhumación está prevista a las 18.15 horas en el cementerio de San Rafael.
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