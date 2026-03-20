Los fallecidos en Córdoba el viernes 20 de marzo

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 21 de marzo, están previstas las siguientes inhumaciones:

Joaquina Aranda Montenegro

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.

Aurora Cruz Torres

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Francisca Blanco Marcos

La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de San Rafael.

Encarnación Martinez Obispo

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La inhumación está prevista a las 18.15 horas en el cementerio de San Rafael.